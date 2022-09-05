Как заклеить дыру в линолеуме, чтобы никто ничего не заметил

Желательно, чтобы у вас в загашнике были остатки такого самого линолеума, который вы постелили на пол. Или же подберите другой в магазине.

Пошаговая инструкция

Вырежьте квадрат, который по размерам превышает вашу дыру.

Приклейте его скотчем на место, где линолеум порвался.

Острым ножом вырежьте квадрат меньшего размера, чтобы прорезать сразу два слоя линолеума.

Тот кусок, что с дырой, выбросьте, а целый квадрат промажьте клеем и приклейте на вырезанное место.

Если правильно подобрать рисунок, место, где была дыра, будет почти незаметна.