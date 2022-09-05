Як заклеїти діру в лінолеумі, щоб ніхто нічого не помітив

Діра в лінолеумі - завжди прикрість, особливо, коли покриття нове. Найчастіше такі пошкодження утворюються під час пересування меблів чи інших важких предметів.

Як правильно залатати таку діру, щоб це було непомітно, або майже непомітно - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Якщо правильно підібрати малюнок, місце, де була діра, буде майже непомітне.

Той шматок, що з дірою, викиньте, а цілий квадрат промажте клеєм і приклейте на вирізане місце.

Гострим ножем виріжте квадрат меншого розміру, щоб прорізати одразу два шари лінолеуму.

Приклейте його скотчем на місце, де лінолеум порвався.

Виріжте квадрат, який за розмірами перевищує вашу діру.

Бажано, щоб у вас в загашнику були залишки такого самого лінолеуму, який ви постелили на підлогу. Або ж підберіть інший в магазині.

Раніше ми писали, як позбутися будь-яких плям на стінах засобами, що завжди під рукою.

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