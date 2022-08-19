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Как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться

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Пятница 19 августа 2022 10:38
Как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться Фото: Как правильно стирать простыни (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильно выстиранные простыни наволочки и пододеяльники помогут сделать ваше засыпание быстрее, а сон глубоким и спокойным. Это очень важно, ведь здоровый сон - это залог успешно проведенного дня.

Как правильно стирать постельное белье, пишет Telegram-канал Лікар у кишені.

Главные правила стирки белья

  • Меняйте постельное белье на свежее как минимум два раза в месяц, а лучше - раз в неделю.
  • Стирать такие вещи необходимо в строгом соответствии с инструкцией (на этикетке). Помимо того, что качество стирки будет высоким, это также продлит срок службы белья.
  • Пятна замачивайте в пятновыводителе. А кровь и белковые загрязнения перед стиркой в стиральной машине рекомендуется смыть холодной водой.
  • Чем грязнее белье, тем выше должна быть температура, а стирка - более интенсивной.
  • Не перегружайте стиральную машину. После загрузки вещей в барабане должна свободно помещаться ладонь.
  • Не применяйте кондиционер во время стирки - ткань будет хуже впитывать.
  • Используйте специальные шарики для стирки, которые не дадут белью слипнуться.

Как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться

Правильно выстиранное белье поможет вам выспаться (фото: freepik)

Главные ошибки, которые портят ваше постельное белье

Вы стираете в неправильном режиме. Стирка на полной мощности - не гарантия чистого белья. На самом деле интенсивный режим поможет только с сильно загрязненными вещами. Если так делать часто, вы просто испортите ткань.

Неправильная сушка. Высушить постельное белье - еще то испытание. Главное, что нельзя делать - сушить под лучами солнца и оставлять надолго на балконе или во дворе. Лучше всего - снять еще немного недосохшее белье и проутюжить.

Ранее мы писали про распространенную ошибку при стирке, которая повреждает дорогую одежду.

Также сообщалось, как отстирать старые застиранные полотенца и вернуть им естественный цвет.

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