Как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться

Правильно выстиранные простыни наволочки и пододеяльники помогут сделать ваше засыпание быстрее, а сон глубоким и спокойным. Это очень важно, ведь здоровый сон - это залог успешно проведенного дня.

Главные правила стирки белья

Меняйте постельное белье на свежее как минимум два раза в месяц, а лучше - раз в неделю.

Стирать такие вещи необходимо в строгом соответствии с инструкцией (на этикетке). Помимо того, что качество стирки будет высоким, это также продлит срок службы белья.

Пятна замачивайте в пятновыводителе. А кровь и белковые загрязнения перед стиркой в стиральной машине рекомендуется смыть холодной водой.

Чем грязнее белье, тем выше должна быть температура, а стирка - более интенсивной.

Не перегружайте стиральную машину. После загрузки вещей в барабане должна свободно помещаться ладонь.

Не применяйте кондиционер во время стирки - ткань будет хуже впитывать.

Используйте специальные шарики для стирки, которые не дадут белью слипнуться.

Правильно выстиранное белье поможет вам выспаться (фото: freepik)

Главные ошибки, которые портят ваше постельное белье

Вы стираете в неправильном режиме. Стирка на полной мощности - не гарантия чистого белья. На самом деле интенсивный режим поможет только с сильно загрязненными вещами. Если так делать часто, вы просто испортите ткань.

Неправильная сушка. Высушить постельное белье - еще то испытание. Главное, что нельзя делать - сушить под лучами солнца и оставлять надолго на балконе или во дворе. Лучше всего - снять еще немного недосохшее белье и проутюжить.