На Закарпатье возле жилых домов заметили волка (фото)

Так, местным удалось заснять на камеру волка. Животное увидели крестьяне на своей неосвещенной улице и говорят, что тем отрезком дороги идти опасно.

К тому же низинные части в последнее время привлекают хищных животных. Все чаще волков замечают и в селах Перечинского района.

"В этом году волка, вероятно, вожака стаи, судя по его размерам, удалось заметить жителям в селе Турички. Впоследствии, хищного зверя было замечено у Турья-Реметы в районе "Дошедшего поля", - говорится в сообщении.

На Закарпатье заметили волка, который разгуливал возле домов (goloskarpat)



