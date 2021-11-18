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В Чернобыле устроили фотосессию величественному животному: прекрасный зверь попал в объектив

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Чернобыль, Четверг 18 ноября 2021 14:29
В Чернобыле устроили фотосессию величественному животному: прекрасный зверь попал в объектив В Чернобыле показали волка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле, недалеко от реки Припять в объектив фотокамеры попал волк.

Фото величественного животного показал на Facebook фотограф Сергей Домашевский.

Снимки зверя были сделаны 16 ноября.

"Группа волков, из четырех особей, встретилась нам сегодня на берегу Припяти. Все, кроме одного молодого и спокойного, ушли в кустарники. Пришлось заняться фотосессией. Прекрасный зверь немного осторожничал, но и подпускал авто довольно близко. Поигравшись немного в "отойду и перейду чуть в сторонку" мы разошлись по своим делам. И мое настроение улучшилось", - описал свою встречу с животным Домашевский.

На снимках мы можем увидеть достаточно упитанного и гордого волка, который наслаждается свободой.

В Чернобыле устроили фотосессию величественному животному: прекрасный зверь попал в объективВ Чернобыле устроили фотосессию величественному животному: прекрасный зверь попал в объективВ Чернобыле устроили фотосессию величественному животному: прекрасный зверь попал в объективВ Чернобыле устроили фотосессию величественному животному: прекрасный зверь попал в объективВ Чернобыле показали волка (фото: Сергей Домашевский)

Как мы писали ранее, в Чернобыле показали охоту милого, но хищного животного.

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