В Чернобыле устроили фотосессию величественному животному: прекрасный зверь попал в объектив

Снимки зверя были сделаны 16 ноября.

"Группа волков, из четырех особей, встретилась нам сегодня на берегу Припяти. Все, кроме одного молодого и спокойного, ушли в кустарники. Пришлось заняться фотосессией. Прекрасный зверь немного осторожничал, но и подпускал авто довольно близко. Поигравшись немного в "отойду и перейду чуть в сторонку" мы разошлись по своим делам. И мое настроение улучшилось", - описал свою встречу с животным Домашевский.

На снимках мы можем увидеть достаточно упитанного и гордого волка, который наслаждается свободой.

В Чернобыле показали волка (фото: Сергей Домашевский)