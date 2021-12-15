На Закарпатті біля житлових будинків помітили вовка (фото)

Так, місцевим вдалося зняти на камеру вовка. Тварину побачили селяни на своїй неосвітленій вулиці й кажуть, що тим відрізком дороги йти небезпечно.

До того ж низинні частини останнім часом приваблюють хижих тварин. Дедалі частіше вовків помічають і у селах Перечинського району.

"Цьогоріч вовка, ймовірно, вожака зграї, судячи із його розмірів, вдалося помітити жителям у селі Турички. Згодом, хижого звіра було помічено біля Тур’я-Ремети у районі "Долішнього поля", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті помітили вовка, який розгулював біля будинків (goloskarpat)



