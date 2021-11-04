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Издавали нехарактерные звуки: из Украины пытались вывезти живых волков под видом лаек

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 15:47
Издавали нехарактерные звуки: из Украины пытались вывезти живых волков под видом лаек Фото: живых волков пытались вывезти из Украины под видом лаек (facebook.com/UkraineCustoms)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрабанду трех живых волков пресекли таможенники в аэропорту Борисполь. Диких животных пытались выдать за собак породы лайка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

В Гостамслужбе отметили, что согласно предоставленным таможенникам документам из Украины в Непал вывозили три собаки породы сибирская лайка. Указывалось, что животные не представляют высокой племенной ценности.

При осмотре живого груза сотрудники таможни обнаружили разногласия с заявленными в документах данными. В частности, так называемые "собаки" издавали нехарактерные для них звуки - животные выли, а не скулили.

Кроме того, таможенники обратили внимание на внешний вид животных. Их окрас и телосложение не соответствовали заявленной породе собак. Для окончательной идентификации волков привлекли специалистов.

Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Животных изымут и отправят в Харьковскую область в "Фельдман зоопарк".

Фото: живых волков пытались вывезти из Украины под видом лаек (facebook.com/UkraineCustoms)

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Государственная таможенная служба аэропорт Борисполь
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