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На Закарпатье возле жилых домов заметили волка (фото)

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Закарпатская область, Среда 15 декабря 2021 14:55
На Закарпатье возле жилых домов заметили волка (фото) На Закарпатье заметили волка, который разгуливал возле домов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Перечинском районе Закарпатской области местные жители заметили волка. Отмечается, что хищник свободно разгуливал по селу среди домов.

Об этом сообщает "Голос Карпат".

Так, местным удалось заснять на камеру волка. Животное увидели крестьяне на своей неосвещенной улице и говорят, что тем отрезком дороги идти опасно.

К тому же низинные части в последнее время привлекают хищных животных. Все чаще волков замечают и в селах Перечинского района.

"В этом году волка, вероятно, вожака стаи, судя по его размерам, удалось заметить жителям в селе Турички. Впоследствии, хищного зверя было замечено у Турья-Реметы в районе "Дошедшего поля", - говорится в сообщении.

На Закарпатье возле жилых домов заметили волка (фото)На Закарпатье заметили волка, который разгуливал возле домов (goloskarpat)


Ранее мы сообщали, что из Украины пытались вывезти живых Волков под видом ругательств.

Также мы писали, что в Чернобыле устроили фотосессию величественному животному.

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