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На Закарпатті біля житлових будинків помітили вовка (фото)

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Закарпатська область, Середа 15 грудня 2021 14:55
На Закарпатті біля житлових будинків помітили вовка (фото) На Закарпатті помітили вовка, який розгулював біля будинків (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Перечинському районі Закарпатської області місцеві жителі помітили вовка. Зазначається, що хижак вільно розгулював селом поміж будинків.

Про це повідомляє "Голос Карпат".

Так, місцевим вдалося зняти на камеру вовка. Тварину побачили селяни на своїй неосвітленій вулиці й кажуть, що тим відрізком дороги йти небезпечно.

До того ж низинні частини останнім часом приваблюють хижих тварин. Дедалі частіше вовків помічають і у селах Перечинського району.

"Цьогоріч вовка, ймовірно, вожака зграї, судячи із його розмірів, вдалося помітити жителям у селі Турички. Згодом, хижого звіра було помічено біля Тур’я-Ремети у районі "Долішнього поля", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті біля житлових будинків помітили вовка (фото)На Закарпатті помітили вовка, який розгулював біля будинків (goloskarpat)


Раніше ми повідомляли, що з України намагалися вивезти живих вовків під виглядом лайок.

Також ми писали, що у Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині.

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