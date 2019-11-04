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На Закарпатье вьетнамцы замаскировались под животных, чтобы перейти границу (видео)

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 20:48
На Закарпатье вьетнамцы замаскировались под животных, чтобы перейти границу (видео)
На Закарпатье нелегалы замаскировались под животных (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нелегалы основательно подготовились к прорыву границы

Группа нелегалов намеревалась незаконно перейти границу Украины и попасть в Венгрию. 12 человек, которые назвались гражданами Вьетнама, были задержаны военнослужащими Мукачевского погранотряда буквально за 300 метров до заветной цели. К своему путешествию мигранты подошли основательно, подготовив специальные маскировочные костюмы и даже прихватив с собой деревянную конструкцию, вырезанную в форме копыта животного. Об этом 4 ноября говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудники ГПС 3 ноября получили информацию о движении на окраине Горонглаба, после чего на место выехала группа реагирования. Тогда же и произошло разоблачение странного "зверя". Так, попытку незаметно пресечь границу осуществили 7 мужчин и 5 женщин без документов. Оказалось, что иностранцы из Вьетнама.

Нелегалы имели с собой маскировочные накидки, которые скрывали их от тепловизоров, спальный мешок, а также "имитатор следа дикого животного".

На Закарпатье нелегалы замаскировались под диких животных (Фото: dpsu.gov.ua)

В этом же направлении пограничники разоблачили 26-летнего гражданина Украины, который может быть причастен к попытке переправки иностранцев. Мужчина во время задержания буянил и пытался отбиться.

В ГПС рассказали, что на вьетнамцев составили протоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП за попытку нарушения границы. Будут проведены все необходимые фильтрационно-проверочные мероприятия.

"А на нашего соотечественника составлен протокол по ст.185-10 КоАП к Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиции направили уведомление об обнаружении уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрено ч. 2 ст. 332 УК Украины за незаконную переправку лиц через госграницу.

На Закарпатье нелегалы замаскировались под животных (Видео: YouTube / Государственная пограничная служба Украины)

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