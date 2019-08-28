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Чехия стала еще привлекательней для украинских заробитчан: все детали

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 10:39
Чехия стала еще привлекательней для украинских заробитчан: все детали
Чехия увеличила квоты для трудоустройства украинцев (фото: коллаж РБК-Укранина)

Чехия увеличивает квоты на прием украинских работников

Правительство Чехии решило значительно увеличить квоты для трудоустройства иностранных работников из некоторых стран. Кроме того, в стране заработали три вида программ для иностранцев. Об этом соощает местное издание Ceske Noviny.

Теперь на работу в Чехии работодатели могут взять 40 тысяч украинцев в год. Ранее квота не разрешала брать более 19,6 тысяч украинских заробитчан. При этом из Сербии и Черногории на работу чехи могут принять 2 тысячи человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии - по 1 тысячи, из Индии - 600 человек, из Казахстана - 300 человек.

Чехия стала еще привлекательней для украинских заробитчан: все детали

Чехия увеличила квоты для трудоустройства украинцев (иллюстративное фото: pixabay.com)

По данным Министерства внутренних дел Чехии, местные работодатели больше всего заинтересованы в работниках из Украины. Это связано с языковой и культурной близостью людей. Именно поэтому квота была увеличена в несколько раз.

Стоит отметить, что с сентября в Чехии в два раза сокращаются программы для иностранцев, которые приезжают на работу в страну. Так, из шести программ для привлечения иностранцев будут работать три - для работников научной и других ключевых сфер, для высококвалифицированных работников и квалифицированных работников.

Чехия также направила 40 миллионов евро на помощь Украине, Молдове, Грузии и другим странам с неусточйчивой экономикой, которые пережили стихийные бедствия или столкнулись с последствиями вооруженных конфликтов.

Напомним, что в Чехии автобус с заробитчанами попал в ДТП. В этой аварии пострадал 20-летний парень.

Ранее сообщалось о том, что в Берлине зарезали молодую украинскую заробитчанку Наталью Михайлюк.

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