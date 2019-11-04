На Закарпатті в'єтнамці замаскувалися під тварин, щоб перейти кордон (відео)

На Закарпатті нелегали замаскувалися під тварин (Фото: колаж РБК-Україна)

Нелегали грунтовно підготувалися до прориву кордону

Група нелегалів мала намір незаконно перейти кордон України і потрапити в Угорщину. 12 осіб, які назвалися громадянами В'єтнаму, були затримані військовослужбовцями Мукачівського прикордонного загону буквально за 300 метрів до заповітної мети. До своєї подорожі мігранти підійшли ґрунтовно, підготувавши спеціальні маскувальні костюми і навіть прихопивши з собою дерев'яну конструкцію, вирізану у формі копита тварини. Про це 4 листопада йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Співробітники ДПС 3 листопада отримали інформацію про рух на околиці Горонглаба, після чого на місце події виїхала група реагування. Тоді ж і відбулося викриття дивного "звіра". Так, спробу непомітно припинити кордон здійснили 7 чоловіків та 5 жінок без документів. Виявилося, що іноземці з В'єтнаму.

Нелегали мали з собою маскувальні накидки, які приховували їх від тепловізорів, спальний мішок, а також "імітатор сліду дикої тварини".

На Закарпатті нелегали замаскувалися під диких тварин (Фото: dpsu.gov.ua)

У цьому ж напрямку прикордонники викрили 26-річного громадянина України, який може бути причетний до спроби переправлення іноземців. Чоловік під час затримання буянив та намагався відбитися.

У ДПС розповіли, що на в'єтнамців склали протоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП за спробу порушення кордону. Будуть проведені всі необхідні фільтраційно-перевірочні заходи.

"А на нашого співвітчизника складено протокол за ст.185-10 КУпАП, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліції направили повідомлення про виявлення кримінального злочину, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 332 КК України за незаконне переправлення осіб через держкордон.

На Закарпатті нелегали замаскувалися під тварин (Відео: YouTube / Державна прикордонна служба України)