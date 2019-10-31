Какая опасность ждет украинцев на заработках в Китае: за что могут посадить в тюрьму

Заробитчане в Китае (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы, которые поехали на заработки в Китай, рассказали о рисках

Украинцы активно осваивают поездки на заработки в Китай и рынок в Поднебесной весьма широк – от работы на фабриках до работы преподавателями английского языка. Однако в Китае довольно суровые законы в отношении нелегальных работников и дело может ограничиться не только крупным штрафом.

Как сообщает издание "Сегодня", молодые украинцы уезжают на работу в Китай практически сразу после окончания высшего учебного заведения в Украине. Петр Дмитренко познакомился с будущей женой в Пекине, в местном музее Тараса Шевченко. Чтобы оставаться рядом с любимой, он устроился в тренинговом центр учителем английского языка.

"Есть преподаватель китаец, есть преподаватель иностранец. Несколько часов продолжается занятие с преподавателем китайцем, и один час – с иностранцем", - рассказал Дмитренко.

Он отметил, что украинских преподавателей ищет каждый пятый работодатель в Китае. В основном их интересуют преподаватели английского языка, так как китайцы осваивают торговлю и бизнес с другим странами – без английского это почти невозможно.

"Сумма, которую вы можете заработать в Китае, зависит от того, как вы умеете вести переговоры. Конкретно я зарабатывал $2000", - добавил Дмитренко.

Однако, как утверждают сотрудники кадровых агентств, в Китай в основном, приглашают работать нелегально и это может доставить немало проблем. Самое суровое наказание для нелегала – тюремный срок. Также активно депортируют или накладывают штрафы, которые в пересчете на гривны составляют десятки тысяч. За всеми иностранцами в Китае очень тщательно следят.

"У полиции есть досье абсолютно на каждого. Они приходят с телефоном, нажимают несколько кнопочек и у них на экране выводится абсолютно вся информация об иностранце", - сообщил Дмитренко.

Есть и другие подводные камни. Кроме преподавателей в Китае ценятся работники в сфере торговли, украинские модели и артисты. Средний заработок в Поднебесной намного выше, чем в Украине, но и расходы больше.

Аренда комнаты и коммунальные услуги в пересчете на гривны – около 9 тысяч. Продукты – около 7 тысяч, если покупать привычные для украинца продукты – даже больше. Авиаперелет в одну сторону – 15 тысяч гривен.

Как объясняет жена Дмитренко Мейхун, украинских работников в Китае любят, так как они очень умные.

"Украинцы очень умные и тяжело работают, вот почему они нравятся китайским работодателям", - говорит Мейхун.