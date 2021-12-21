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На Закарпатье ребенок пришел в полицию, чтобы найти Св. Николая: попросил инвалидную коляску для брата

Автор: Роман Мирончук

В городе Свалява Закарпатской области 8-летний мальчик пришел в отделение полиции, чтобы найти Святого Николая. Он отдал полицейским письмо с просьбой передать его Николаю. Ребенок хотел попросить у него инвалидную коляску для своего младшего брата, которому 6 лет.

Когда полицейские прочли это в письмо то были глубоко растроганы, сообщает полиция Закарпатской области.

Полицейские решили помочь мальчику. До праздника было еще несколько дней. Они вместе с волонтерами осуществили мечту ребенка. При этом одной инвалидной коляской не обошлось.

На Закарпатье полицейские вместе с волонтерами исполнили желание мальчика (фото: zk.npu.gov.ua)

Стасу и двум его меньшим братикам подарили зимнюю одежду, игрушки и кучу сладостей.

На Закарпатье полицейские вместе с волонтерами исполнили желание мальчика (фото: zk.npu.gov.ua)

Этот необычный день запомнили не только дети, но и полицейские, которые исполнили искреннюю детскую мечту.

На Закарпатье 8-летний мальчик пришел в полицию, чтобы найти Св. Николая и попросить у него инвалидную коляску для брата (видео: YouTube)

Напомним, в Северодонецке патрульный полицейский Михаил Бойко в свой выходной день героически спас ребенка, который находился в горящей квартире.

Полицейский вышел на пробежку, но ему сразу же позвонила жена и сказала, что в их подъезде произошел пожар. Мужчина сразу же побежал домой. Когда он узнал от соседей, что в горячей квартире находится ребенок, то сразу же бросился на помощь.

Мы также писали о том, что в харьковском метро провели спасательную операцию ради котенка, который упал на рельсы.

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