В харьковском метро провели спасательную операцию ради котенка (видео)

В Харькове котенок прыгнул на рельсы на станции метро "Армейская". Животное бегало внутри подземки около 15 часов. Волонтеры предприняли все усилия, чтобы достать его.

Об этом сообщает организация "Порятунок тварин Харків" на своей странице в Facebook .

Когда узнали о том, что животное бегает по рельсам, то сразу же попросили работников метрополитена снять напряжение с рельс, но им сказали, что смогут это сделать только ночью в 00:30. Котенок на рельсах находился с 7 утра.

В Харькове котенок попал на рельсы метро (фото: facebook.com/spt.kh)

"Полицейский метрополитена никак не реагирует. Несмотря на то, что люди в течение дня к нему обращались. Полиция для написания заявления отказывается ехать, так как есть полицейский в метро. В общем, все переводят друг на друга стрелки", - рассказали волонтеры.

Они также попросили всех неравнодушных прийти на станцию, чтобы оказать помощь. После многочисленных переговоров, они добились того, чтобы написать заявление о жестоком обращении с животными.

Один из полицейских метрополитена предложил попробовать поймать котенка с помощью сачка. А чтобы сделать его длиннее, его соединили со шваброй. В сачок насыпали влажный корм, и приманка сработала. Котенок от еды не отказался, и его вытащили.

Котенка назвали Тиной, и ей около 3-4 месяцев. Сейчас для животного ищут хозяина.

В Харькове спасли котенка, который упал на рельсы метро (фото: facebook.com/spt.kh)