На Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для брата

У місті Свалява Закарпатської області 8-річний хлопчик прийшов у відділення поліції, щоб знайти Святого Миколая. Він віддав поліцейським лист з проханням передати його Миколаю. Дитина хотіла попросити у нього інвалідний візок для свого молодшого брата, якому 6 років.

Коли поліцейські прочитали це в лист то були глибоко зворушені, повідомляє поліція Закарпатської області.

На Закарпатті 8-річний хлопчик прийшов у поліцію, щоб знайти Св.Миколая і попросити у нього інвалідний візок для брата (відео: YouTube)

Цей незвичайний день запам'ятали не тільки діти, а й поліцейські, які виконали щиру дитячу мрію.

Стасу і двом його меншим братикам подарували зимовий одяг, Іграшки і купу солодощів.

Поліцейські вирішили допомогти хлопчикові. До свята було ще кілька днів. Вони разом з волонтерами здійснили мрію дитини. При цьому одним інвалідним візком не обійшлося.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку патрульний поліцейський Михайло Бойко у свій вихідний день героїчно врятував дитину, яка знаходилась в палаючій квартирі.

Поліцейський вийшов на пробіжку, але йому відразу ж зателефонувала дружина і сказала, що в їх під'їзді сталася пожежа. Чоловік відразу ж побіг додому. Коли він дізнався від сусідів, що в гарячій квартирі знаходиться дитина, то відразу ж кинувся на допомогу.

Ми також писали про те, що в харківському метро провели рятувальну операцію заради кошеня, яке впало на рейки.