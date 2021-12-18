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Украинский патрульный в свой выходной героически спас ребенка из горящей квартиры (фото)

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Суббота 18 декабря 2021 16:48
Украинский патрульный в свой выходной героически спас ребенка из горящей квартиры (фото) Патрульный спас ребенка, который находился в горящей квартире (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Северодонецке патрульный полицейский Михаил Бойко в свой выходной день героически спас ребенка, который находился в горящей квартире.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

Так, инцидент произошел вчера, 17 декабря, на улице Первомайской.

Отмечается, что полицейский вышел на пробежку, однако получил звонок от жены. Она рассказала, что случился пожар в их подъезде.

Патрульный побежал туда и узнал от соседей, что в горящей квартире находится ребенок и были слышны крики и плач. Он бросился на спасение и до прибытия пожарных выбил замок двери.

Там он увидел на полу без сознания мальчика. Поэтому он взял ребенка на руки и вынес его к подъезду, где стояли люди.

Украинский патрульный в свой выходной героически спас ребенка из горящей квартиры (фото)Полицейский в свой выходной спас ребенка из горящей квартиры (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

"После этого соседи сообщили, что в квартире могут еще находиться дети. Михаил снова вернулся в пылавшую квартиру. Поскольку задымление не позволяло передвигаться в полный рост, патрульному пришлось ползки пробираться по комнатам в поиске детей. Проползши несколько метров, Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался, но никакого ответа не раздалось. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за недостатка воздуха, патрульный выбежал на улицу", - говорится в сообщении.

Впоследствии спасенный мальчик пришел в себя и рассказал, что кроме него в квартире никого нет. Ребенка госпитализировали в больницу.

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