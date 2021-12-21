На Закарпатье ребенок пришел в полицию, чтобы найти Св. Николая: попросил инвалидную коляску для брата

В городе Свалява Закарпатской области 8-летний мальчик пришел в отделение полиции, чтобы найти Святого Николая. Он отдал полицейским письмо с просьбой передать его Николаю. Ребенок хотел попросить у него инвалидную коляску для своего младшего брата, которому 6 лет.

Когда полицейские прочли это в письмо то были глубоко растроганы, сообщает полиция Закарпатской области.

Полицейские решили помочь мальчику. До праздника было еще несколько дней. Они вместе с волонтерами осуществили мечту ребенка. При этом одной инвалидной коляской не обошлось.

На Закарпатье полицейские вместе с волонтерами исполнили желание мальчика (фото: zk.npu.gov.ua)

Стасу и двум его меньшим братикам подарили зимнюю одежду, игрушки и кучу сладостей.

На Закарпатье полицейские вместе с волонтерами исполнили желание мальчика (фото: zk.npu.gov.ua)

Этот необычный день запомнили не только дети, но и полицейские, которые исполнили искреннюю детскую мечту.

На Закарпатье 8-летний мальчик пришел в полицию, чтобы найти Св. Николая и попросить у него инвалидную коляску для брата (видео: YouTube)