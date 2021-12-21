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На Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для брата

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Вівторок 21 грудня 2021 07:31
На Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для брата Колаж РБК-Україна: на Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая
Автор: Роман Мирончук

У місті Свалява Закарпатської області 8-річний хлопчик прийшов у відділення поліції, щоб знайти Святого Миколая. Він віддав поліцейським лист з проханням передати його Миколаю. Дитина хотіла попросити у нього інвалідний візок для свого молодшого брата, якому 6 років.

Коли поліцейські прочитали це в лист то були глибоко зворушені, повідомляє поліція Закарпатської області.

Поліцейські вирішили допомогти хлопчикові. До свята було ще кілька днів. Вони разом з волонтерами здійснили мрію дитини. При цьому одним інвалідним візком не обійшлося.

На Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для братаНа Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для брата

На Закарпатті поліцейські разом з волонтерами виконали бажання хлопчика (фото: zk.npu.gov.ua)

Стасу і двом його меншим братикам подарували зимовий одяг, Іграшки і купу солодощів.

На Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для братаНа Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для братаНа Закарпатті дитина прийшла в поліцію, щоб знайти Св. Миколая: попросила інвалідний візок для брата

На Закарпатті поліцейські разом з волонтерами виконали бажання хлопчика (фото: zk.npu.gov.ua)

Цей незвичайний день запам'ятали не тільки діти, а й поліцейські, які виконали щиру дитячу мрію.

На Закарпатті 8-річний хлопчик прийшов у поліцію, щоб знайти Св.Миколая і попросити у нього інвалідний візок для брата (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку патрульний поліцейський Михайло Бойко у свій вихідний день героїчно врятував дитину, яка знаходилась в палаючій квартирі.

Поліцейський вийшов на пробіжку, але йому відразу ж зателефонувала дружина і сказала, що в їх під'їзді сталася пожежа. Чоловік відразу ж побіг додому. Коли він дізнався від сусідів, що в гарячій квартирі знаходиться дитина, то відразу ж кинувся на допомогу.

Ми також писали про те, що в харківському метро провели рятувальну операцію заради кошеня, яке впало на рейки.

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