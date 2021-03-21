На Закарпатье мужчина в храме перекрестился и украл деньги. И не только (видео)

На Закарпатье мужчина обокрал церковь и перекрестился. Набожный вор попал на видео.

На видео мужчина заходит в храм. Сперва он вынул из пачки, которая стоит на стуле, несколько масок, и спрятал в карман. Перекрестился. А дальше, начинал воровать деньги из коробки для пожертвований.

Какую сумму похитил мужчина и обращались ли церковники в полицию пока неизвестно.

Набожный вор в церкви на Закарпатье

Но зато видео взорвало сеть.

Священник визуально его знает, потому что когда-то приходил за помощью, но не знает, кто он и где живет. Думаю, полиция сможет его идентифицировать, будем молиться, чтобы нашли этого несчастного человека и привлекли к ответственности.

В голове не укладывается. Такому здоровому всыпать по первое число, потому что сегодня церковь, а завтра одинокий человек.

Нужно молиться, чтобы он раскаялся и не делал такого. Но воровать в церкви и из ящика для больного ребенка - это большой грех. Пусть Господь ему судья. Нам остается молиться, чтобы Бог привел его к раскаянию.

По-видимому, он очень в них нуждался.

Как можно такое делать... Нет слов. Хорошо, что есть камера.

Скриншоты (facebook.com/svalyava.sds)