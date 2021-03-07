У овчарки iQ и то выше: в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей (видео)
В Киеве накануне 8 марта девушка отправила своего молодого человека в магазин техники за заказом, так как курьер не смог привезти товар. Мужчина, находясь в магазине, решил совершить кражу. Забрав наушники за 4 тысячи гривен, он ушел домой, однако установить личность злоумышленника удалось сразу же.
Видео и подробности неудачной кражи опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
В сообщении говорится, что девушка для доставки указала все свои данные, в том числе место проживания. Поэтому найти вора удалось за считанные часы.
"Госпожа Анастасия заказала доставку техники домой, но что-то пошло не так и доставку отменили. Тогда Анастасия отправила своего парня за товаром в магазин. Парень оказался достаточно "предприимчивый" и во время "самовывоза" похитил наушники за 4к грн. Ну и конечно все прикол в том, что госпожа Анастасия указала все свои данные. Заявление в полицию написано, но мы мимо такого приключения пройти не могли", - говорится в подписи к видео.
В комментариях удивляются невысоким аналитическим способностям фигуранта преступления.
- Это ей на 8‑е марта подарочек.
- У овчарки iQ и то выше.
- А это он клей в тряпке нюхает или что?)
- Вот теперь есть прямая возможность на зоне так губки поскладывать. Бантиком.
- Тормоз.
- Я буду удивлен, если не найдут.
Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, что ранее в Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских.
Ранее на Новой почте поймали наглого вора. Сотрудник отделения воровал посылки прямо на работе.