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У овчарки iQ и то выше: в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей (видео)

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 марта 2021 14:17
У овчарки iQ и то выше: в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей (видео) В Киеве вор стал звездой соцсетей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Киеве накануне 8 марта девушка отправила своего молодого человека в магазин техники за заказом, так как курьер не смог привезти товар. Мужчина, находясь в магазине, решил совершить кражу. Забрав наушники за 4 тысячи гривен, он ушел домой, однако установить личность злоумышленника удалось сразу же.

Видео и подробности неудачной кражи опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообщении говорится, что девушка для доставки указала все свои данные, в том числе место проживания. Поэтому найти вора удалось за считанные часы.

"Госпожа Анастасия заказала доставку техники домой, но что-то пошло не так и доставку отменили. Тогда Анастасия отправила своего парня за товаром в магазин. Парень оказался достаточно "предприимчивый" и во время "самовывоза" похитил наушники за 4к грн. Ну и конечно все прикол в том, что госпожа Анастасия указала все свои данные. Заявление в полицию написано, но мы мимо такого приключения пройти не могли", - говорится в подписи к видео.

В комментариях удивляются невысоким аналитическим способностям фигуранта преступления.

  • Это ей на 8‑е марта подарочек.
  • У овчарки iQ и то выше.
  • А это он клей в тряпке нюхает или что?)
  • Вот теперь есть прямая возможность на зоне так губки поскладывать. Бантиком.
  • Тормоз.
  • Я буду удивлен, если не найдут.

У овчарки iQ и то выше: в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей (видео)

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее в Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских.

Ранее на Новой почте поймали наглого вора. Сотрудник отделения воровал посылки прямо на работе.

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