На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео)
На Закарпатті чоловік обікрав церкву і перехрестився. Набожний злодій потрапив на відео.
Кадри з середини храму з'явилися на Facebook-сторінці Римсько-Католицької Парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява.
На відео чоловік заходить у храм. Спершу він вийняв з пачки, яка стоїть на стільці, кілька масок, і сховав у кишеню. Перехрестився. А далі, починав красти гроші з коробки для пожертвувань.
Яку суму викрав чоловік та чи зверталися церковники до поліції наразі невідомо.
Набожний злодій у церкві на Закарпатті
Але зате відео підірвало мережу.
- Священник візуально його знає, бо приходив колись за допомогою, але не знає, хто він і де живе. Думаю, поліція зможе його ідентифікувати, будемо молитися, щоб знайшли цю нещасну людину і притягли до відповідальності.
- В голові не вкладається. Такому здоровому всипати по перше число, бо сьогодні церква, а завтра одинока людина.
- Треба молитися, щоб він покаявся і не робив такого. Але красти в церкві і від скриньки для хворої дитини - це великий гріх. Хай Господь буде йому суддя. Нам залишається молитися, щоб Бог привів його до каяття.
- Мабуть, він дуже в них нуждався.
- Як можна таке робити… Нема слів. Добре, що є камера.
Скріншоти (facebook.com/svalyava.sds)
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