На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео)

На Закарпатті чоловік обікрав церкву і перехрестився. Набожний злодій потрапив на відео.

Кадри з середини храму з'явилися на Facebook-сторінці Римсько-Католицької Парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява.

На відео чоловік заходить у храм. Спершу він вийняв з пачки, яка стоїть на стільці, кілька масок, і сховав у кишеню. Перехрестився. А далі, починав красти гроші з коробки для пожертвувань.

Яку суму викрав чоловік та чи зверталися церковники до поліції наразі невідомо.

Набожний злодій у церкві на Закарпатті

Але зате відео підірвало мережу.

Священник візуально його знає, бо приходив колись за допомогою, але не знає, хто він і де живе. Думаю, поліція зможе його ідентифікувати, будемо молитися, щоб знайшли цю нещасну людину і притягли до відповідальності.

В голові не вкладається. Такому здоровому всипати по перше число, бо сьогодні церква, а завтра одинока людина.

Треба молитися, щоб він покаявся і не робив такого. Але красти в церкві і від скриньки для хворої дитини - це великий гріх. Хай Господь буде йому суддя. Нам залишається молитися, щоб Бог привів його до каяття.

Мабуть, він дуже в них нуждався.

Як можна таке робити… Нема слів. Добре, що є камера.

Скріншоти (facebook.com/svalyava.sds)