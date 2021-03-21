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На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео)

Новость на русском → Закарпаття, Неділя 21 березня 2021 13:58
На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео) Відео пограбування храму на Закарпатті вразило мережу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

На Закарпатті чоловік обікрав церкву і перехрестився. Набожний злодій потрапив на відео.

Кадри з середини храму з'явилися на Facebook-сторінці Римсько-Католицької Парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява.

На відео чоловік заходить у храм. Спершу він вийняв з пачки, яка стоїть на стільці, кілька масок, і сховав у кишеню. Перехрестився. А далі, починав красти гроші з коробки для пожертвувань.

Яку суму викрав чоловік та чи зверталися церковники до поліції наразі невідомо.

Набожний злодій у церкві на Закарпатті

Але зате відео підірвало мережу.

  • Священник візуально його знає, бо приходив колись за допомогою, але не знає, хто він і де живе. Думаю, поліція зможе його ідентифікувати, будемо молитися, щоб знайшли цю нещасну людину і притягли до відповідальності.
  • В голові не вкладається. Такому здоровому всипати по перше число, бо сьогодні церква, а завтра одинока людина.
  • Треба молитися, щоб він покаявся і не робив такого. Але красти в церкві і від скриньки для хворої дитини - це великий гріх. Хай Господь буде йому суддя. Нам залишається молитися, щоб Бог привів його до каяття.
  • Мабуть, він дуже в них нуждався.
  • Як можна таке робити… Нема слів. Добре, що є камера.

На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео)

На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео)

На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео)

Скріншоти (facebook.com/svalyava.sds)

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