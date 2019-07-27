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Они захватили Азовское побережье: на пляжах Украины забили тревогу (фото)

STYLERЖизнь    27.07.2019 - 13:08
Они захватили Азовское побережье: на пляжах Украины забили тревогу (фото)
В Кирилловку резко перестали ездить туристы - что произошло (фото: РБК-Украина)

В Кирилловке у побережья появились массовые скопления медуз

В Кирилловку резко перестали ездить туристы. Снижение потока отдыхающих связано со "скользким" соседством. Побережье Азовского моря "захватили" медузы и эксперты считают, что они задержатся там надолго. Об "оккупации" пляжей в Кирилловке пишет ZP Inform.

Младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Приазовского парка Вадим Ткаченко говорит, что медузы задержатся на пляжах до конца туристического сезона.

"Корнерот является обычным видом для побережий Черного, Азовского морей, часто встречается на побережье Атлантического океана", — поясняет Вадим Ткаченко.

Появление этого вида медуз в больших количествах, скорее всего, связано с постепенным повышением солености Азовского моря, сообщает одно из местных изданий. Если тенденция к повышению солености сохранится, то медузы, скорее всего, продолжат хорошо себя чувствовать на курортах региона.

 

В Кирилловку резко перестали ездить туристы - что произошло (фото: zp-inform.com.ua)

Ученый отмечает, что для людей корнероты, в принципе, не опасны, за исключением индивидуальных аллергических реакций.

Напомним, что под Одессой закроют популярные пляжи. Стала известна причина.

Также мы писали, что 20-летний парень попал в реанимацию после купания в Азовском море.

До этого сообщалось, что на пляжах Одессы произошло экологическое ЧП

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