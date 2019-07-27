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Вони захопили Азовське узбережжя: на пляжах України забили на сполох (фото)

STYLERЖиття    27.07.2019 - 13:08
Вони захопили Азовське узбережжя: на пляжах України забили на сполох (фото)
У Кирилівку різко перестали їздити туристи - що сталося (фото: РБК-Україна)

У Кирилівці біля узбережжя з'явилися масові скупчення медуз

У Кирилівку різко перестали їздити туристи. Зниження потоку відпочиваючих пов'язано зі "слизьким" сусідством. Узбережжя Азовського моря "захопили" медузи і експерти вважають, що вони затримаються там надовго. Про "окупацію" пляжів в Кирилівці пише ZP Inform.

Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу Приазовського парку Вадим Ткаченко каже, що медузи затримаються на пляжах до кінця туристичного сезону.

"Корнерот є звичайним видом для узбережь Чорного, Азовського морів, часто зустрічається на узбережжі Атлантичного океану", — пояснює Вадим Ткаченко.

Поява цього виду медуз у великих кількостях, швидше за все, пов'язана з поступовим підвищенням солоності Азовського моря, повідомляє одне з місцевих видань. Якщо тенденція до підвищення солоності збережеться, то медузи, швидше за все, продовжать добре себе почувати на курортах регіону.

 

У Кирилівку різко перестали їздити туристи - що сталося (фото: zp-inform.com.ua)

Вчений зазначає, що для людей корнероти в принципі безпечні, за винятком індивідуальних алергічних реакцій.

Нагадаємо, що під Одесою закриють популярні пляжі. Стала відома причина.

Також ми писали, що 20-річний хлопець потрапив до реанімації після купання в Азовському морі.

До цього повідомлялося, що на пляжах Одеси відбулося екологічне ПП

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