На пляжах Одессы произошло экологическое ЧП: фото и видео

Пляжи в Одессе пострадали от выброса нефтепродуктов (коллаж: РБК-Украина)

Отдых на одесских пляжах представляет угрозу для людей

На пляжах в Одессе произошло новое экологическое ЧП. Отдыхающие публикуют фото и видеоматериалы, на которых виден выброс значительного колличества нефтепродуктов на берег. Об этом пишет Думская.

Отдыхающие зафиксировали присутствие нефтепродуктов на пляжах от Ривьеры до Новой Дофиновки.

Пляжи в Одессе пострадали от выброса нефтепродуктов (фото: dumskaya.net)

На снимках видно, что загрязнения налипают на ступни людей, решившихся прогулятся по узбережью Черного моря. А на песке можно увидеть крупные комки мазута.

Пляжи в Одессе пострадали от выброса нефтепродуктов (фото: dumskaya.net)

Пляжи в Одессе пострадали от выброса нефтепродуктов (фото: YouTube/Думская)

Отметим, что пользователи сети небывало возмутились произошедшим. Они просят уточнить, какие именно это пляжи, и в чем причина подобного происшествия.

"А какой это пляж", - пишет один из комментаторов.

"Диверсия? И как оно там оказалось?" - ошарашен юзер.

"США решило подкормить нефтью нищебродов", - прокомментировал пользователь сети.

Пляжи в Одессе пострадали от выброса нефтепродуктов (скрин: YouTube/Думская)

Напомним, на одном из пляжей Азовского моря заметили нашествие огромных медуз. Они могут вызывать у людей острую аллергическую реакцию.

Ранее сообщалось, что на одесском побережье заметили опасных морских животных, скатов-хвостоклов, которые подплыли очень близко к отдыхающим.

К слову, отдыхающие на Азовском море пожаловались, что в воде появились морские блохи. Они атакуют прямо в воде и больше всего от их укусов страдают дети.