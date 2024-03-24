"Восхищаюсь вашей силой". Онкобольная Шеннен Доэрти поддержала Кейт Миддлтон

52-летняя актриса Шеннен Доэрти выразила слова поддержки Кейт Миддлтон, у которой обнаружили онкологическое заболевание . Знаменитость пожалела многодетная мать, которая была вынуждена рассказать о своих проблемах со здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сериала "Зачарованные".

Шеннен Доэрти обратилась к Кейт Миддлтон

В середине января Кейт провели операцию на брюшной полости и после этого в течение длительного времени она не давала никаких комментариев о своем состоянии здоровья.

Это привело к возникновению различных спекуляций и даже безумных теорий со стороны публики, включая предположения о неудачной пластической операции и даже о возможном разрыве отношений с мужем из-за вероятной измены.

Только в прошлую пятницу принцесса Уэльская призналась, что ее состояние здоровья серьезное и что она борется с раком.

Кейт начала процедуры химиотерапии. Шеннен, которая сама пережила борьбу с онкологическим заболеванием, особенно понимает ее в этот период.

Шеннен Доэрти (фото: instagram.com/theshando)

Звезда сериала "Зачарованные" обратилась к жене принца, выражая свою поддержку.

"Принцесса Кейт, я восхищаюсь вашим мужеством, несмотря на весь бесконечный натиск, которому вы подвергались, одновременно борясь с раком", - поделилась Доэрти.

Актриса подчеркнула, что в этом случае публичность представляется особой проблемой.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

"Быть публичным человеком - это не значит, что вы что-то должны другим людям. У нас у всех есть право бороться с болезнью или с жизнью, сохраняя конфиденциальность. Напор теорий заговора и просто болезненного любопытства заставил этого человека признаться прежде, чем он смирился с этим и объяснил своим детям", - пожаловалась Шеннен.

Сама же знаменитость болеет раком груди с 2015 года. Лечение было успешным, пока год назад она не узнала, что онкология распространилась на кости. Артистка перенесла операцию на головном мозге и прошла через лучевую терапию.