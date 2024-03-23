Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Вчора, 22 березня, принцеса Уельська Кейт Міддлтон записала відеозвернення, в якому повідомила тяжку новину . В неї виявили рак, і вона проходить хіміотерапію. Майже декілька місяців тому стало відомо про страшний діагноз ще одного члена британської королівської родини - короля Великої Британії Чарльза III.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто ще, крім короля Карла III і дружини принца Вільяма, страждав від онкології.

Єлизавета II

Після смерті королеви Єлизавети II ЗМІ повідомили про її боротьбу з множинною мієломою, захворюванням, що характеризується ураженням кісткового мозку. Про це заявив письменник і друг герцога Единбурзького, Філіпа, Гайлс Брандрет.

"Я чув, що в королеви була певна форма мієломи - раку кісткового мозку, що пояснило б її втому, втрату ваги та проблеми з пересуванням, про які часто згадували приблизно протягом останнього року її життя", - написав він у біографічній книзі "Єлизавета: інтимний портрет".

Єлизавета II (фото: Getti Images)

Королева-мати

Бабуся Карла III у своєму житті зіштовхнулася з кількома онкологічними захворюваннями. Однак інформація про її стан здоров'я була суворо секретною і стала відома лише після її смерті.

Так, у 1966 році їй провели операцію з видалення пухлини після діагностованого раку прямої кишки, а в 1984 році їй довелося перенести операцію з видалення кісти в грудях.

Єлизавета Ангела Маргарита Боуз-Лайон (фото: Вікіпедія)

Георг VI

У рідного діда нинішнього короля Великої Британії, Георга VI, виявили рак легенів. Він помер у віці 56 років, і незважаючи на те, що нещодавно до цього він переніс операцію, під час якої видалили уражену метастазами частину легені, офіційною причиною смерті було оголошено коронарний тромбоз.

Георг VI​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Едуард VIII

Брат Георга VI, який зрікся престолу і так і не став монархом, також зіштовхнувся з раком, а конкретно з раком горла.

Едуард VIII (фото: Вікіпедія)

Сара, герцогиня Йоркська

Фергі, колишня дружина принца Ендрю, одна з небагатьох, хто відкрито розповів про свій досвід боротьби з раком, вважаючи, що це допоможе іншим усвідомити важливість профілактики.

У 2023 році, на щорічному обстеженні, у Сари виявили рак молочної залози на лівих грудях. Щоб запобігти поверненню пухлини, вона прийняла рішення зробити мастектомію і того ж року видалила ліві груди.

У 2024-му герцогиня Йоркська оголосила, що у неї знову онкологія. Під час операції з реконструкції грудей 2023 року хірург запропонував їй видалити дві родимки.

Після півроку обстеження герцогині повідомили, що одна з них виявилася меланомою, що підтвердило наявність у неї раку шкіри.

Сара Маргарет​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)