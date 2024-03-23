ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Субота 23 березня 2024 13:30
UA EN RU
Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак Чарльз III і Кейт Міддлтон (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Вчора, 22 березня, принцеса Уельська Кейт Міддлтон записала відеозвернення, в якому повідомила тяжку новину. В неї виявили рак, і вона проходить хіміотерапію. Майже декілька місяців тому стало відомо про страшний діагноз ще одного члена британської королівської родини - короля Великої Британії Чарльза III.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто ще, крім короля Карла III і дружини принца Вільяма, страждав від онкології.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія.

Єлизавета II

Після смерті королеви Єлизавети II ЗМІ повідомили про її боротьбу з множинною мієломою, захворюванням, що характеризується ураженням кісткового мозку. Про це заявив письменник і друг герцога Единбурзького, Філіпа, Гайлс Брандрет.

"Я чув, що в королеви була певна форма мієломи - раку кісткового мозку, що пояснило б її втому, втрату ваги та проблеми з пересуванням, про які часто згадували приблизно протягом останнього року її життя", - написав він у біографічній книзі "Єлизавета: інтимний портрет".

Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Єлизавета II (фото: Getti Images)

Королева-мати

Бабуся Карла III у своєму житті зіштовхнулася з кількома онкологічними захворюваннями. Однак інформація про її стан здоров'я була суворо секретною і стала відома лише після її смерті.

Так, у 1966 році їй провели операцію з видалення пухлини після діагностованого раку прямої кишки, а в 1984 році їй довелося перенести операцію з видалення кісти в грудях.

Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Єлизавета Ангела Маргарита Боуз-Лайон (фото: Вікіпедія)

Георг VI

У рідного діда нинішнього короля Великої Британії, Георга VI, виявили рак легенів. Він помер у віці 56 років, і незважаючи на те, що нещодавно до цього він переніс операцію, під час якої видалили уражену метастазами частину легені, офіційною причиною смерті було оголошено коронарний тромбоз.

Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Георг VI​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Едуард VIII

Брат Георга VI, який зрікся престолу і так і не став монархом, також зіштовхнувся з раком, а конкретно з раком горла.

Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Едуард VIII (фото: Вікіпедія)

Сара, герцогиня Йоркська

Фергі, колишня дружина принца Ендрю, одна з небагатьох, хто відкрито розповів про свій досвід боротьби з раком, вважаючи, що це допоможе іншим усвідомити важливість профілактики.

У 2023 році, на щорічному обстеженні, у Сари виявили рак молочної залози на лівих грудях. Щоб запобігти поверненню пухлини, вона прийняла рішення зробити мастектомію і того ж року видалила ліві груди.

У 2024-му герцогиня Йоркська оголосила, що у неї знову онкологія. Під час операції з реконструкції грудей 2023 року хірург запропонував їй видалити дві родимки.

Після півроку обстеження герцогині повідомили, що одна з них виявилася меланомою, що підтвердило наявність у неї раку шкіри.

Чарльз III і Кейт Міддлтон не єдині: 5 королівських осіб, в яких було діагностовано рак

Сара Маргарет​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Нещодавно ми розповідали, що король Чарльз III після чуток про свою смерть з посмішкою вийшов на публіку.

Також монарх поділився зворушливим фото зі своєю мамою, королевою Єлизаветою II.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтон Чарльз III Британская королевская семья Рак грудей
NEWS
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі