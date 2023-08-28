Захисникам України врегулювали доплати під час війни. Хто і скільки грошей може отримати

Позиція уряду

В серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що доплати під час війни отримуватимуть всі, хто залучений до захисту України.

На його думку, нині необхідно робити все можливе, щоб кожен, хто захищає рідну землю від російських окупантів, "відчував підтримку та допомогу держави".

Постанову №836 було схвалено на позачерговому засіданні уряду. Вона набрала чинності з дня опублікування та застосовується у частині виплати додаткової винагороди з 1 червня 2023 року.

В ній уточнюється, що виплата додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників). Тобто керівникам відповідних міністерств та державних органів (з урахуванням покладених на них завдань) було надане право визначати розмір таких виплат.

Хто і скільки грошей може отримати

Виходячи з тексту постанови, 2 350 грн можуть отримати курсанти:

вищих військових навчальних закладів

закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання

закладів вищої освіти (які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки)

закладів фахової передвищої військової освіти (які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу)

6 000 грн передбачено для військовослужбовців строкової служби (пропорційно часу проходження служби в розрахунку на місяць).

20 100 грн - для військовослужбовців, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов'язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби (або непридатними) з переглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів.

Від 15 000 до 30 000 грн - для військовослужбовців, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, підрозділах).

При цьому враховується їхній рівень підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць.

30 000 грн доплати (додаткової винагороди на період дії воєнного стану) передбачені "пропорційно в розрахунку на місяць" для:

осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро (НАБУ)

поліцейських

військовослужбовців, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України

До 50 000 грн - для військовослужбовців, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані.

100 000 грн - для всіх, хто бере безпосередню участь у бойових діях (перебуває та виконує завдання чи заходи в районах бойових дій, на тимчасово окупованій території України, на території між позиціями сил оборони та військами держави-агресора).

Кому та за яких умов доплати не дадуть

У той же час фахівці "Юридичної сотні", коментуючи постанову, нагадують: винагороди в розмірі 30 000 грн та 100 000 грн не виплачуються тим військовослужбовцям, які: