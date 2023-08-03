Українські військові можуть отримувати додаткові виплати, але не всі мають таке право

Військовослужбовці в Україні можуть отримувати додаткові виплати не лише за виконання бойових завдань та участь у бойових діях на фронті, а й за заслуги перед державою. Відповідний законопроєкт уже підписав Президент.

Скільки додатково будуть отримати військові ЗСУ - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто може розраховувати на виплати

Щомісячні доплати передбачені для тих військових особам, які з 2014 року отримали нагороди різних ступенів. Серед них:

особи, яким надань звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

лицарі ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі)

кавалери ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери)

особи, нагороджені орденом "княгині Ольги" трьох ступенів

члени сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери)

Верховна Рада ухвалила додаткові виплати військовослужбовцям за особливі заслуги перед державою (фото: itd.rada.gov.ua)

Який розмір доплат передбачено

Сума додаткових виплат коливається від однієї до трьох мінімальних зарплат залежно від отриманої нагороди.

6 700 гривень - кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери) та особам, нагородженим орденом "княгині Ольги" трьох ступенів

- кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери) та особам, нагородженим орденом "княгині Ольги" трьох ступенів 13 400 гривень - лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі)

- лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) 20 100 гривень - особам, яким надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

Стосовно членів сімей загиблих чи нагороджених посмертно військових, їм виплачують допомогу розміром від однієї до трьох мінімальних зарплат.

Хто належить до членів сім'ї загиблого військового

Батьки та дружина/чоловік, якщо вони досягли віку, який дає право на призначення пенсії за віком чи якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку

Діти (у тому числі ті, які народилися після того, як пройшло 10 місяців з дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років чи, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років

Діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах навчання до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років

Діти-сироти, які ще не досягли 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні

Важливо! Вказані саме ті члени сімей, на яких поширюється дія законопроєкту про призначення додаткових виплат за заслуги перед державою.