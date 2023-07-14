Хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч. Топ "найприбутковіших" вакансій
Рівень зарплат українців залежить не тільки від освіти, вмінь та навичок. Під час навчання або ж зміни професії варто провести детальний аналіз ринку праці, а також дослідити, які спеціальності та вакансії обіцяють найбільший дохід не лише зараз, але й через 5-10-20 років.
Про ринок праці в Україні, середню заробітну плату та вакансії, що обіцяють понад 50 тисяч гривень доходу, читайте нижче в матеріалі Styler.
Ринок праці на тлі війни
Повномасштабна війна та економічна криза в Україні змусили бізнес оптимізувати свої витрати. Після 24 лютого минулого року багато компаній зупинили виробництво, перевезли офіси в безпечніші міста, скоротили персонал і зменшили зарплати.
Однак нині ринок праці в Україні поступово оговтується. Перегляд зарплат у 2023 році відбувся під час переходу ринку праці від роботодавця до шукача - коли кількість пропозицій роботи зіштовхнулась зі зниженням попиту.
Дані нещодавнього дослідження порталу Work.ua свідчать про те, що зараз на ринок праці впливають:
- низька конкуренція за вакансії (кількість вакансій встановлює рекорди практично щомісяця)
- дефіцит кваліфікованих кадрів (у зв’язку з міграцією українців за кордон і мобілізацією до лав ЗСУ)
- запит на підвищення оплати від уже наявних працівників
Зростання середньої зарплати
За рік, що минув, зростання середніх зарплат становить близько 10%. При цьому збільшення відзначається у фахівців усіх рівнів кваліфікації.
Якщо навесні 2022 року молодші спеціалісти отримували в середньому 11 000 грн, то вже навесні 2023 року - 13 000 грн (на 18% більше).
Середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів із досвідом роботи не менше 2-3 років також зріс - з 15 000 грн до 16 500 грн (на 10% більше).
Найкваліфікованіші робітники збільшили свій прибуток з 20 000 грн до 23 000 грн (на 15%).
Які професії найприбутковіші
Ні для кого не секрет, що нині найбільші оклади отримують працівники у сфері інформаційних технологій. В середньому досвічені ІТ-спеціалісти щомісяця заробляють близько 75 000 грн.
Крім того, вже котрий місяць поспіль найбільші зарплати зберігаються у:
- медіабайєрів (спеціаліст, який просуває та розміщує рекламну продукцію на інформаційних площах, в середньому - 55 000 грн)
- водіїв-міжнародників (в середньому - 40 000 грн)
- лікарів-ендодонтистів (напрямок в стоматології, в середньому - 35 000 грн)
До топових за зарплатою посад (від 50 000 грн до 25 000 грн) можна також віднести спеціалістів з:
- консалтингу
- маркетингу
- реклами та PR
- бухгалтерії
- управлінського обліку та фінансів
Раніше ми писали, де знайти роботу новачкам, які не мають досвіду.