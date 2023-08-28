Защитникам Украины урегулировали доплаты во время войны. Кто и сколько денег может получить

Позиция правительства

В августе премьер-министр Денис Шмигаль пообещал, что доплаты во время войны будут получать все, кто привлечен к защите Украины.

По его мнению, сейчас необходимо делать все возможное, чтобы каждый, кто защищает родную землю от российских оккупантов, "чувствовал поддержку и помощь государства".

Постановление №836 было принято на внеочередном заседании правительства. Оно вступило в силу со дня опубликования и применяется в части выплаты дополнительного вознаграждения с 1 июня 2023 года.

В нем уточняется, что выплата дополнительного вознаграждения осуществляется на основании приказов командиров (начальников). То есть руководителям соответствующих министерств и государственных органов (с учетом возложенных на них задач) было предоставлено право определять размер таких выплат.

Кто и сколько денег может получить

Исходя из текста постановления, 2 350 грн могут получить курсанты:

высших военных учебных заведений

заведений высшего образования со специфическими условиями обучения

учреждений высшего образования (имеющие в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки)

заведений профессионального высшего военного образования (которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу)

6 000 грн предусмотрено для военнослужащих срочной службы (пропорционально времени прохождения службы в расчете на месяц).

20 100 грн - для военнослужащих, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными к военной службе (или непригодными) с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров.

От 15 000 до 30 000 грн - для военнослужащих, занимающих должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, подразделениях).

При этом учитывается их уровень подготовки (квалификации) пропорционально времени подготовки и обучения персонала в расчете на месяц.

30 000 грн доплаты (дополнительного вознаграждения на период действия военного положения) предусмотрены "пропорционально в расчете на месяц" для:

лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)

полицейских

военнослужащих, осуществляющих боевые (специальные) задания в период осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины

До 50 000 грн - для военнослужащих, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии.

100 000 грн - для всех, кто непосредственно участвует в боевых действиях (находится и выполняет задачи или мероприятия в районах боевых действий, на временно оккупированной территории Украины, на территории между позициями сил обороны и войсками государства-агрессора).

Кому и при каких условиях доплаты не дадут

В то же время адвокаты "Юридической сотни", комментируя постановление, напоминают: вознаграждения в размере 30 000 грн и 100 000 грн не выплачиваются военнослужащим, которые: