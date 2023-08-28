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Защитникам Украины урегулировали доплаты во время войны. Кто и сколько денег может получить

Доплаты во время войны будут получать все, кто защищает Украину (фото: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Недавно чиновники приняли постановление, урегулировавшее вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих ВСУ, правоохранителей и спасателей в Украине.

Кто, при каких условиях и сколько денег получит, разберемся далее в материале Styler.

Позиция правительства

В августе премьер-министр Денис Шмигаль пообещал, что доплаты во время войны будут получать все, кто привлечен к защите Украины.

По его мнению, сейчас необходимо делать все возможное, чтобы каждый, кто защищает родную землю от российских оккупантов, "чувствовал поддержку и помощь государства".

Постановление №836 было принято на внеочередном заседании правительства. Оно вступило в силу со дня опубликования и применяется в части выплаты дополнительного вознаграждения с 1 июня 2023 года.

В нем уточняется, что выплата дополнительного вознаграждения осуществляется на основании приказов командиров (начальников). То есть руководителям соответствующих министерств и государственных органов (с учетом возложенных на них задач) было предоставлено право определять размер таких выплат.

Кто и сколько денег может получить

Исходя из текста постановления, 2 350 грн могут получить курсанты:

  • высших военных учебных заведений
  • заведений высшего образования со специфическими условиями обучения
  • учреждений высшего образования (имеющие в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки)
  • заведений профессионального высшего военного образования (которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу)

6 000 грн предусмотрено для военнослужащих срочной службы (пропорционально времени прохождения службы в расчете на месяц).

20 100 грн - для военнослужащих, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными к военной службе (или непригодными) с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров.

От 15 000 до 30 000 грн - для военнослужащих, занимающих должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, подразделениях).

При этом учитывается их уровень подготовки (квалификации) пропорционально времени подготовки и обучения персонала в расчете на месяц.

30 000 грн доплаты (дополнительного вознаграждения на период действия военного положения) предусмотрены "пропорционально в расчете на месяц" для:

  • лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
  • лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)
  • полицейских
  • военнослужащих, осуществляющих боевые (специальные) задания в период осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины

До 50 000 грн - для военнослужащих, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии.

100 000 грн - для всех, кто непосредственно участвует в боевых действиях (находится и выполняет задачи или мероприятия в районах боевых действий, на временно оккупированной территории Украины, на территории между позициями сил обороны и войсками государства-агрессора).

Кому и при каких условиях доплаты не дадут

В то же время адвокаты "Юридической сотни", комментируя постановление, напоминают: вознаграждения в размере 30 000 грн и 100 000 грн не выплачиваются военнослужащим, которые:

  • проходят службу в многонациональных органах военного управления за границей
  • добровольно сдались в плен (со дня захвата в плен, объявленного приказом командира)
  • самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали (со дня самовольного ухода, объявленного приказом)
  • принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности
  • отбывают наказание на гауптвахте и в дисциплинарных частях (со дня начала отбывания наказания, на основании приказов)
  • находятся под стражей или домашним арестом
  • отстранены от исполнения служебных обязанностей (со дня устранения или отстранения, указанного в приказе)
  • отказались выполнять боевые приказы (за месяц, в котором совершено такое нарушение)
  • употребляли алкогольные, наркотические или психотропные вещества (за месяц, в котором совершено правонарушение)
  • умышленно причинили себе телесные повреждения или самоубийство (кроме случаев доведения до самоубийства, установленного судом)
  • совершили административное или уголовное правонарушение (за месяц, в котором такое постановление/приговор поступили в воинскую часть)
  • учились за границей
  • находились в отпусках без сохранения денежного довольствия

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские военные могут получать дополнительные выплаты, но не все имеют такое право.

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