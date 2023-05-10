UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо найкорисніші види сирів. Вони захищають серцево-судинну систему!

Які види сирів найкорисніші для організму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз у магазинах можна побачити величезну кількість видів сиру. Проте, деякі з них можуть шкодити здоров'ю людини. Необхідно знати назви сирів, які корисні для організму.

Про це повідомляє Healthline.

Пармезан

Сир містить велику кількість білка та найнижчий вміст лактози. Тому, якщо у вас непереносність лактози - цей сир саме для вас.

Гауда

Гауда характерний своїми "фірмовими дірками", які утворюються газами, які виділяються під час бродіння. Сир містить багато кальцію та є джерелом вітаміну K2, що необхідні для здоров'я кісток і зубів.

Також гауда містить антиоксиданти, які захищають серцево-судинну систему від впливу високих рівнів солі, а це особливо важливо для тих, хто страждає на гіпертонію.

Едам

Едам має менший вміст калорій і жиру, але багато кальцію. До того ж сприяє зниженню артеріального тиску, а також містить антиоксиданти, які захищають серцево-судинну систему.

Моцарелла

Такий сир є один з найбільш корисних сирів. У моцареллі низький вміст жиру та калорій. Також містить пробіотики: Lactobacillus casei і Lactobacillus fermentum, які позитивно впливають на організм.

Рікота

Такий вид сиру має мало жирів, вуглеводів та багато білків, кальцію та інших поживних речовин. Рікоту можна використовувати для приготування смачних десертів та салатів.

Фета

Фета не калорійний сир і містить білки, кальцій та поживні речовини. Зазвичай такий сир додають до салатів.

Козячий сир

Якщо ви погано переносите коров'яче молоко, то найкращим варантом буде козячий сир. До того ж такий сир допомагає захистити організм від запалення.

Чеддер

Сир має високий вміст кальцію та білків, а також менше жирів, ніж деякі інші жирні сири. Він має насичений смак і добре підходить для страв з грибами та беконом.

Раніше ми повідомляли, які сири найкраще підходять для піци.

Також ми писали, як швидко натерти твердий сир та чим замінити тертку, якщо її під руками немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
сир фетасыр