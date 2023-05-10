Названо найкорисніші види сирів. Вони захищають серцево-судинну систему!

Пармезан

Сир містить велику кількість білка та найнижчий вміст лактози. Тому, якщо у вас непереносність лактози - цей сир саме для вас.

Гауда

Гауда характерний своїми "фірмовими дірками", які утворюються газами, які виділяються під час бродіння. Сир містить багато кальцію та є джерелом вітаміну K2, що необхідні для здоров'я кісток і зубів.

Також гауда містить антиоксиданти, які захищають серцево-судинну систему від впливу високих рівнів солі, а це особливо важливо для тих, хто страждає на гіпертонію.

Едам

Едам має менший вміст калорій і жиру, але багато кальцію. До того ж сприяє зниженню артеріального тиску, а також містить антиоксиданти, які захищають серцево-судинну систему.

Моцарелла

Такий сир є один з найбільш корисних сирів. У моцареллі низький вміст жиру та калорій. Також містить пробіотики: Lactobacillus casei і Lactobacillus fermentum, які позитивно впливають на організм.

Рікота

Такий вид сиру має мало жирів, вуглеводів та багато білків, кальцію та інших поживних речовин. Рікоту можна використовувати для приготування смачних десертів та салатів.

Фета

Фета не калорійний сир і містить білки, кальцій та поживні речовини. Зазвичай такий сир додають до салатів.

Козячий сир

Якщо ви погано переносите коров'яче молоко, то найкращим варантом буде козячий сир. До того ж такий сир допомагає захистити організм від запалення.

Чеддер

Сир має високий вміст кальцію та білків, а також менше жирів, ніж деякі інші жирні сири. Він має насичений смак і добре підходить для страв з грибами та беконом.