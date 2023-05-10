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Названы самые полезные виды сыров. Они защищают сердечно-сосудистую систему!

Какие виды сыров наиболее полезны для организма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас в магазинах можно увидеть множество видов сыра. Однако некоторые из них могут вредить здоровью человека. Необходимо знать названия сыров, полезных для организма.

Об этом сообщает Healthline.

Пармезан

Сыр содержит большое количество белка и низкое содержание лактозы. Поэтому, если у вас непереносимость лактозы - этот сыр именно для вас.

Гауда

Гауда характерен своими "фирменными дырами", которые образуются газами, выделяемыми во время брожения. Сыр содержит много кальция и является источником витамина K2, который необходим для здоровья костей и зубов.

Также гауда содержит антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему от воздействия высоких уровней соли, что особенно важно для тех, кто страдает гипертонией.

Эдам

Эдам имеет меньшее содержание калорий и жира, но много кальция. К тому же способствует снижению артериального давления, а также содержит антиоксиданты, которые защищают сердечно-сосудистую систему.

Моцарелла

Такой сыр является одним из самых полезных сыров. У моцарелли низкое содержание жира и калорий. Также содержит пробиотики: Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum, положительно влияющие на организм.

Рикота

Такой вид сыра содержит мало жиров, углеводов и много белков, кальция и других питательных веществ. Рикоту можно использовать для приготовления вкусных десертов и салатов.

Фета

Фета не калорийный сыр и содержит белки, кальций и питательные вещества. Обычно такой сыр добавляют в салаты.

Козьй сыр

Если вы плохо переносите коровье молоко, то лучшим вариантом будет козьий сыр. К тому же, такой сыр помогает защитить организм от воспаления.

Чеддер

Сыр содержит высокое содержание кальция и белков, а также меньше жиров, чем некоторые другие жирные сыры. Он обладает насыщенным вкусом и хорошо подходит для блюд с грибами и беконом.

Ранее мы сообщали, какие сыры лучше всего подходят для пиццы.

Также мы писали, как быстро натереть сыр и чем заменить терку, если ее под руками нет.

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