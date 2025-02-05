Загребський стейк: рецепт ефектної ситної страви

Що потрібно для загребського стейка

Для того, щоб приготувати цю вишукану страву на обід чи вечерю, необхідні такі продукти:

стейки з телятини - 4 шт.

шинка - 8 слайсів

сир - 4 скибки

яйця - 2 шт.

борошно - 5-7 ст. л.

панірувальні сухарі - 5-7 ст. л.

олія - для фритюру

Як готувати загребський стейк

Приготування загребського стейка схоже на приготування котлети по-київськи. Для початку стейки з телятини потрібно відбити кухонним молотком, щоб м'ясо стало тоншим.

Краще відбивати телятину гладким боком молотка, накривши м'ясо харчовою плівкою. Відбиту телятину необхідно посолити та поперчити до смаку.



Як готувати загребський стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

На м'ясо потрібно викласти по два великих кружальця тонко нарізаної шинки. На шинку потрібно викласти шматочок сиру та згорнути стейк в рулет так, щоб сир з шинкою були всередині.



Як готувати загребський стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Розбийте в миску яйця та збийте їх до однорідної консистенції, додавши сіль та перець до смаку. В іншу миску насипте панірувальні сухарі, а в окремий посуд - борошно.

Спершу м'ясні рулети потрібно обваляти в борошні. Потім занурте загребські стейки в яйце, після чого присипте панірувальними сухарями.

Розігрійте в глибокій пательні таку кількість олії, щоб в неї можна було занурити котлети. Обсмажте стейки до рум'яної скоринки з кожного боку.



Як готувати стейк в паніруванні у фритюрі (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Після цього перекладіть м'ясні рулети на деко та випікайте протягом 12-15 хвилин за температури 180 градусів. Втім, якщо ви не любите страви у фритюрі, загребський стейк можна одразу приготувати в духовці, збільшивши час запікання.

Подавати загребський стейк можна з улюбленим гарніром, присипавши м'ясну страву свіжою зеленню.