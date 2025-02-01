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Фарширована картопля з сирним соусом: рецепт смачної вечері для гурманів

Субота 01 лютого 2025 16:26
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Фарширована картопля з сирним соусом: рецепт смачної вечері для гурманів Як готувати фаршировану картоплю з сирним соусом (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Фарширована картопля з сирним соусом - страва, яка неодмінно вразить своїм виглядом і смаком. Завдяки простим інгредієнтам готувати фаршировану картоплю не складе жодних зусиль.

Про те, як приготувати фаршировану картоплю з сирним соусом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для запеченої картоплі з м'ясом

Для того, щоб приготувати фаршировану картоплю з сирним соусом, необхідні такі інгредієнти:

  • картопля - 5 шт.
  • бекон - 200 г
  • свинина - 200 г
  • яйця перепелині - 5 шт.
  • масло - 130 г
  • цибуля - 1 шт.
  • сир чедер - 100 г
  • вершки (жирність 15%) - 200 г
  • борошно - 1 ст. л.
  • орегано - 1 ч. л.
  • часник сушений - 1 ч. л.
  • соєвий соус - 40 г
  • паприка - 1/2 ч. л.
  • часник сушений - 1/2 ч. л.
  • сіль - 1/2 ч. л.

Як готувати фаршировану картоплю під соусом

Спочатку картоплю середнього розміру потрібно ретельно вимити від бруду, використовуючи щіточку або губку. Знімати шкірку з картоплин не потрібно.

Покладіть картоплю в каструлю, залийте водою та проваріть протягом 10 хвилин після кипіння. Тоді страва готуватиметься в духовці значно швидше.

Тим часом приготуйте домашній фарш: для цього наріжте м'ясо на невеликі шматки та перемеліть в м'ясорубці. Щоб додати страві виразності, разом з м'ясом перемеліть почищену цибулину.

Додайте у фарш соєвий соус, сушений часник та орегано, ретельно перемішайте масу. Картоплю потрібно охолодити, горизонтально розрізати навпіл та зробити в ній заглиблення чайною ложкою.
Фарширована картопля з сирним соусом: рецепт смачної вечері для гурманівФарширована картопля з сирним соусом: рецепт смачної вечері для гурманів
Як готувати фаршировану картоплю (скриншот / Кулінарні витівки)

Викладіть в картоплю фарш, щільно утрамбуйте його і зробіть невелике заглиблення для яєць. Перекладіть картоплини в форму для випікання фаршем догори та полийте начинку 50 г розтопленого масла.

Випікайте картоплю протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Потім розбийте в кожне заглиблення у фарші по яйцю та поставте страву в духовку ще на 5 хвилин.

Для приготування соусу в невелику каструлю викладіть решту масла, розтопіть його, а потім всипте борошно. Ретельно перемішайте інгредієнти та влийте вершки, додавши паприку.
Фарширована картопля з сирним соусом: рецепт смачної вечері для гурманів
Як готувати сирний соус (скриншот / Кулінарні витівки)

Коли суміш стане більш густою, натріть до неї сир і ще раз вимішаєте соус до однорідної консистенції. Запечену картоплю з яйцем розкладіть по тарілках і полийте перед подачею готовим сирним соусом.

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати пасту з морепродуктами за рецептом Клопотенка.

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