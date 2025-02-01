Фарширована картопля з сирним соусом: рецепт смачної вечері для гурманів
Фарширована картопля з сирним соусом - страва, яка неодмінно вразить своїм виглядом і смаком. Завдяки простим інгредієнтам готувати фаршировану картоплю не складе жодних зусиль.
Про те, як приготувати фаршировану картоплю з сирним соусом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Що потрібно для запеченої картоплі з м'ясом
Для того, щоб приготувати фаршировану картоплю з сирним соусом, необхідні такі інгредієнти:
- картопля - 5 шт.
- бекон - 200 г
- свинина - 200 г
- яйця перепелині - 5 шт.
- масло - 130 г
- цибуля - 1 шт.
- сир чедер - 100 г
- вершки (жирність 15%) - 200 г
- борошно - 1 ст. л.
- орегано - 1 ч. л.
- часник сушений - 1 ч. л.
- соєвий соус - 40 г
- паприка - 1/2 ч. л.
- часник сушений - 1/2 ч. л.
- сіль - 1/2 ч. л.
Як готувати фаршировану картоплю під соусом
Спочатку картоплю середнього розміру потрібно ретельно вимити від бруду, використовуючи щіточку або губку. Знімати шкірку з картоплин не потрібно.
Покладіть картоплю в каструлю, залийте водою та проваріть протягом 10 хвилин після кипіння. Тоді страва готуватиметься в духовці значно швидше.
Тим часом приготуйте домашній фарш: для цього наріжте м'ясо на невеликі шматки та перемеліть в м'ясорубці. Щоб додати страві виразності, разом з м'ясом перемеліть почищену цибулину.
Додайте у фарш соєвий соус, сушений часник та орегано, ретельно перемішайте масу. Картоплю потрібно охолодити, горизонтально розрізати навпіл та зробити в ній заглиблення чайною ложкою.
Як готувати фаршировану картоплю (скриншот / Кулінарні витівки)
Викладіть в картоплю фарш, щільно утрамбуйте його і зробіть невелике заглиблення для яєць. Перекладіть картоплини в форму для випікання фаршем догори та полийте начинку 50 г розтопленого масла.
Випікайте картоплю протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Потім розбийте в кожне заглиблення у фарші по яйцю та поставте страву в духовку ще на 5 хвилин.
Для приготування соусу в невелику каструлю викладіть решту масла, розтопіть його, а потім всипте борошно. Ретельно перемішайте інгредієнти та влийте вершки, додавши паприку.
Як готувати сирний соус (скриншот / Кулінарні витівки)
Коли суміш стане більш густою, натріть до неї сир і ще раз вимішаєте соус до однорідної консистенції. Запечену картоплю з яйцем розкладіть по тарілках і полийте перед подачею готовим сирним соусом.
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