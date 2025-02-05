Загребский стейк: рецепт эффектного сытного блюда

Что нужно для загребского стейка

Для того, чтобы приготовить это изысканное блюдо на обед или ужин, необходимы такие продукты:

стейки из телятины - 4 шт.

ветчина - 8 слайсов

сыр - 4 ломтика

яйца - 2 шт.

мука - 5-7 ст. л.

панировочные сухари - 5-7 ст. л.

растительное масло - для фритюра

Как готовить загребский стейк

Приготовление загребского стейка похоже на приготовление котлеты по-киевски. Для начала стейки из телятины нужно отбить кухонным молотком, чтобы мясо стало тоньше.

Лучше отбивать телятину гладкой стороной молотка, накрыв мясо пищевой пленкой. Отбитую телятину необходимо посолить и поперчить по вкусу.



Как готовить загребский стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

На мясо нужно выложить по два больших кружочка тонко нарезанной ветчины. На ветчину нужно выложить кусочек сыра и свернуть стейк в рулет так, чтобы сыр с ветчиной были внутри.



Как готовить загребский стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Разбейте в миску яйца и взбейте их до однородной консистенции, добавив соль и перец по вкусу. В другую миску насыпьте панировочные сухари, а в отдельную посуду - муку.

Сначала мясные рулеты нужно обвалять в муке. Затем окуните загребские стейки в яйцо, после чего присыпьте панировочными сухарями.

Разогрейте в глубокой сковороде такое количество масла, чтобы в него можно было погрузить котлеты. Обжарьте стейки до румяной корочки с каждой стороны.



Как готовить стейк в панировке во фритюре (скриншот / Всесвіт Рецептів)

После этого переложите мясные рулеты на противень и выпекайте в течение 12-15 минут при температуре 180 градусов. Впрочем, если вы не любите блюда во фритюре, загребский стейк можно сразу приготовить в духовке, увеличив время запекания.

Подавать загребский стейк можно с любимым гарниром, присыпав мясное блюдо свежей зеленью.