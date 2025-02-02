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Запечені курячі гомілки, які тануть у роті: рецепт від легендарної Мері Беррі

Неділя 02 лютого 2025 17:30
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Запечені курячі гомілки, які тануть у роті: рецепт від легендарної Мері Беррі Як готувати запечену курку з овочами смачно (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Мері Беррі поділилася простим рецептом апетитної запеченої курятини з овочами. Ця страва, яка готується в одному посуді, ідеально підходить як для сімейних обідів, так і для святкової вечері, а для приготування потрібно менше години запікання.

Про те, як приготувати смачну запечену курку з овочами за рецептом англійської кулінарної письменниці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Daily Express.

Що потрібно для запеченої курки

Для того, щоб приготувати цю смачну і ситну страву на обід чи вечерю, потрібні наступні продукти:

  • курячі стегна - 6 шт.
  • курячі гомілки - 6 шт.
  • копчений бекон - 6 скибок
  • картопля - 1 кг
  • цибуля - 1 шт.
  • часник - 2 зубчики
  • кабачки - 3 шт.
  • оливки (фаршировані анчоусами) - 200 г
  • лимони (консервовані) - 5 шт.
  • оливкова олія - 3 ст. л.
  • паприка - 1/2 ч. л.
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку

Як готувати курку з овочами за рецептом Мері Беррі

Ключ до перетворення цієї страви на щось по-справжньому особливе, на думку знаменитого шеф-кухаря, лежить в одному унікальному інгредієнті - консервованих лимонах. Гостра цедра робить цитрусовий фантастичним доповненням до заправок, салатів, супів або тушкованого м'яса.

Щоб приготувати запечені гомілки з овочами, розігрійте духовку до 220 градусів, а тим часом підготуйте інгредієнти. Картоплю почистьте і наріжте на шматочки, цибулю почистьте і наріжте на кружальця.

Часник слід почистити і подрібнити, а бекон - нарізати на шматочки завширшки 1 см. Кабачок помийте і наріжте на товсті кружальця, а лимони наріжте на четвертинки.

Покладіть картоплю у велике деко, збризніть двома столовими ложками олії і перемішайте, щоб вона рівномірно покрилася. Потім додайте цибулю, часник, бекон, гомілки і стегна, ретельно перемішайте продукти.

Додайте до інгредієнтів консервовані лимони і щедро приправте продукти спеціями, починаючи з рясного посипання паприкою. Поставте деко в духовку на 40 хвилин для запікання. Тим часом в окремій мисці залийте кабачки рештою олії, присипте їх сіллю та перцем.

Розкладіть кабачки навколо шматочків курки, а оливки довільно розсипте по деку. Поверніть страву в духовку ще на 20 хвилин, доки курка та овочі не стануть золотистими та м'якими.

Для того, щоб зробити цю страву ідеальною, не варто переповнювати деко, адже викладання інгредієнтів в "один шар" забезпечує рівномірне прожарювання. Якщо потрібно, використовуйте друге деко, щоб забезпечити достатній простір для правильного приготування.

Раніше ми розповідали 5 рецептів страв з курятини та субпродуктів для перекусу, обіду чи вечері.

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