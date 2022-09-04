Заготовка горохового супа на зиму: рецепт для тех, у кого совсем нет времени на кухню

Ингредиенты:

Колотый горох - 1,5 кг

Морковь - 1 кг

Лук - 1 кг

Болгарский перец - 1 кг

Растительное масло - 200 мл

Помидоры - 2 кг

Сахар - 4 ст. ложки

Соль - 4 ст. ложки

Уксус - 70 мл

Способ приготовления

Горох на ночь замочите в холодной воде. Утром воду слейте, налейте свежую и отварите горох до полуготовности.

Овощи помойте и почистите. Морковь натрите на крупной терке, лук - порежьте мелко, а перцы - нарежьте соломкой.

Поставьте на огонь глубокую сковороду, нагрейте и влейте растительное масло. Слегка обжарьте лук, потом добавьте морковь и готовьте около 10 минут. Постоянно помешивайте. Потом добавьте перец и обжаривайте на среднем огне еще 10 минут.

Помидоры прокрутите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте к овощам на сковороде томатное пюре, а потом - сахар и соль. Хорошо все перемешайте.

С гороха слейте лишнюю жидкость. Сложите в кастрюлю горох и овощи. Тушите под крышкой на слабом огне около 40 минут - пока горох не разварится.

За 5 минут до конца приготовления добавьте уксус. После приготовления суп разложите по стерилизованным банкам и закройте плотно крышками.

Банки переверните, укутайте и дайте полностью остыть. Потом можете переставить консервацию в прохладное темное место.

Как потом приготовить гороховый суп

Откройте банку с консервацией и выложите ее в кастрюлю. Добавьте воду или мясной бульон. При желании можно добавить картошку, зелень и специи. Доведите до кипения.

Если бульон полностью готов, то кипятить суп не нужно - разбавьте необходимое количество и просто подогрейте.