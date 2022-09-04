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Заготівля горохового супу на зиму: рецепт для тих, у кого зовсім немає часу на кухню

Фото: Рецепт заготовки на зиму горохового супу (скріншот)
Автор: Анна Шиканова

Рецептів закруток на зиму для борщу або капусняку дуже багато. Але можна робити заправки для швидкого приготування й інших супів. Наприклад, горохового.

Така заправка значно заощадить час на приготування і її потрібно буде тільки розбавити водою або бульйоном. Ще таку заправку можна використовувати як гарнір.

Як зробити заготовку для горохового супу в банку на зиму - читайте в рецепті нижче.

Інгредієнт:

  • Колотий горох - 1,5 кг
  • Морква - 1 кг
  • Цибуля - 1 кг
  • Болгарський перець - 1 кг
  • Рослинна олія - 200 мл
  • Помідори - 2 кг
  • Цукор - 4 ст. ложки
  • Сіль - 4 ст. ложки
  • Оцет - 70 мл

Спосіб приготування

Горох на ніч замочіть у холодній воді. Вранці воду злийте, налийте свіжу і відваріть горох до напівготовності.

Овочі помийте і почистіть. Моркву натріть на крупній тертці, цибулю - поріжте дрібно, а перці - наріжте соломкою.

Поставте на вогонь глибоку сковороду, нагрійте і влийте рослинну олію. Злегка обсмажте цибулю, потім додайте моркву і готуйте близько 10 хвилин. Постійно помішуйте. Потім додайте перець і обсмажуйте на середньому вогні ще 10 хвилин.

Помідори прокрутіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері. Додайте до овочів на сковороді томатне пюре, а потім - цукор і сіль. Добре все перемішайте.

З гороху злийте зайву рідину. Складіть в каструлю горох і овочі. Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні близько 40 хвилин - поки горох не розвариться.

За 5 хвилин до кінця приготування додайте оцет. Після приготування суп розкладіть по стерилізованим банкам і закрийте щільно кришками.

Банки переверніть, укутайте і дайте повністю охолонути. Потім можете переставити консервацію в прохолодне темне місце.

Як потім приготувати гороховий суп

Відкрийте банку з консервацією і викладіть її в каструлю. Додайте воду або м'ясний бульйон. Якщо є бажання - можна додати картоплю, зелень і спеції. Доведіть до кипіння.

Якщо бульйон повністю готовий, то кип'ятити суп не потрібно - розбавте необхідну кількість і просто підігрійте.

До речі, раніше ми писали про те, як зробити аджику буквально за пів години - стоятиме майже всю зиму.

А ще розповідали рецепт приготування дерунів з яблук.

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