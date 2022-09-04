Заготівля горохового супу на зиму: рецепт для тих, у кого зовсім немає часу на кухню

Інгредієнт:

Колотий горох - 1,5 кг

Морква - 1 кг

Цибуля - 1 кг

Болгарський перець - 1 кг

Рослинна олія - 200 мл

Помідори - 2 кг

Цукор - 4 ст. ложки

Сіль - 4 ст. ложки

Оцет - 70 мл

Спосіб приготування

Горох на ніч замочіть у холодній воді. Вранці воду злийте, налийте свіжу і відваріть горох до напівготовності.

Овочі помийте і почистіть. Моркву натріть на крупній тертці, цибулю - поріжте дрібно, а перці - наріжте соломкою.

Поставте на вогонь глибоку сковороду, нагрійте і влийте рослинну олію. Злегка обсмажте цибулю, потім додайте моркву і готуйте близько 10 хвилин. Постійно помішуйте. Потім додайте перець і обсмажуйте на середньому вогні ще 10 хвилин.

Помідори прокрутіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері. Додайте до овочів на сковороді томатне пюре, а потім - цукор і сіль. Добре все перемішайте.

З гороху злийте зайву рідину. Складіть в каструлю горох і овочі. Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні близько 40 хвилин - поки горох не розвариться.

За 5 хвилин до кінця приготування додайте оцет. Після приготування суп розкладіть по стерилізованим банкам і закрийте щільно кришками.

Банки переверніть, укутайте і дайте повністю охолонути. Потім можете переставити консервацію в прохолодне темне місце.

Як потім приготувати гороховий суп

Відкрийте банку з консервацією і викладіть її в каструлю. Додайте воду або м'ясний бульйон. Якщо є бажання - можна додати картоплю, зелень і спеції. Доведіть до кипіння.

Якщо бульйон повністю готовий, то кип'ятити суп не потрібно - розбавте необхідну кількість і просто підігрійте.