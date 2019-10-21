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Загадывайте желания: украинцы смогут наблюдать невероятный звездопад Ориониды

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 22:16
Загадывайте желания: украинцы смогут наблюдать невероятный звездопад Ориониды
Звездопад Ориониды пройдет сегодня ночью (фото: коллаж РБК-Украины)

Ночью украинцы смогут наблюдать за звездопадом

Сегодня ночью, с 21 на 22 октября, украинцы смогут увидеть пик зведопада Ориониды. За звездопадом можно будет наблюдать до самого рассвета. Метеориты будут пролетать часто, поэтому каждые три-пять минут на небе можно видеть яркие вспышки.

Падающие звезды лучше всего наблюдать, когда Пояс Ориона - три самые яркие звезды в созвездии - окажется на достаточной высоте над горизонтом. В большинстве регионов сегодня ночью будет благоприятная погода, чтобы наблюдать за звездами.

Источник метеорного потока Ориониды - комета Галле, след которой хорошо просматривается два раза в год: во второй половине октября (явление называется Ориониды), а также в мае (Аквариды).

Напомним, что в этом году метеорный поток начал свое движение 5 октября и в ночь с 8 на 9 октября был большой пик звездопада Дракониды.

Звездопад Дракониды (видео: YouTube/Jeremy Evans)

Метеоры образуются в результате сгорания мелких тел, которые попадают в атмосферу нашей планеты. Это могут осколки комет или астероидов, пыль, из которой состоят кометы.

Астрологи говорят, что этот звездопад отвечает за здоровье человека, поэтому в эти дни лучше уделить время для того, чтобы укрепить свое здоровье и улучшить самочувствие.

Кроме того, звездопад отвечает за творческое мышление. Эксперты советуют записывать все свои удачные идеи, чтобы потом их не растерять.

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