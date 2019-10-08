ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дракониды 2019: где и когда звездопад смогут увидеть украинцы

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 21:05
Дракониды 2019: где и когда звездопад смогут увидеть украинцы
Звездопад в октябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Жители Украины смогут насладиться самым крупным осенним звездопадом

Звездопад Дракониды радует глаз многих любителей астрономии ежегодно в октябре. В этом году метеорный поток начал свое движение 5 октября и в ночь с 8 на 9 октября ожидается самый большой пик звездопада.

Эксперты отмечают, что 9 октября метеорный поток будет самым плотным и если небо будет безоблачным, то на нем можно будет разглядеть десятки ярких вспышек. Также рекомендуется пристально смотреть на небо и в ночь с 9 по 10 октября – поток начнет замедляться, но множество ярких вспышек будут видны. Самое лучшее время для наблюдений – с 3 до 4 часов утра.

Звездопад Дракониды (Видео: YouTube/Jeremy Evans)

Свое необычное название этот метеорный поток получил благодаря тому, что он приближается к Земле со стороны созвездия Дракона. От кометы под названием Джакобини Циннер, которая была открыта более ста лет назад, откололись мелкие кусочки, который можно увидеть в виде метеоритного потока ежегодно, когда эта комета пролетает возле Земли. Как утверждают специалисты, в 2019 году Джакобини Циннер пролетала невероятно близко от нашей планеты.

Ежегодно активность потока меняется и в зависимости от погодных условий, расстояния кометы от Земли – можно увидеть от нескольких десятков падающих звезд до нескольких сотен.

В период Драконид Луна будет почти полной, что может затруднить видимость. В ночь на 9 октября она уйдет за горизонт, что позволит любоваться звездопадом.

Слушайте и анализируйте: знаки Зодиака, которых ждет сказочная удача Астролог рассказал, кому осенью сильно не повезет в любви
Новости Украины звездопадастрологияастрономия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь