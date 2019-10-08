Дракониды 2019: где и когда звездопад смогут увидеть украинцы

Звездопад в октябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Жители Украины смогут насладиться самым крупным осенним звездопадом

Звездопад Дракониды радует глаз многих любителей астрономии ежегодно в октябре. В этом году метеорный поток начал свое движение 5 октября и в ночь с 8 на 9 октября ожидается самый большой пик звездопада.

Эксперты отмечают, что 9 октября метеорный поток будет самым плотным и если небо будет безоблачным, то на нем можно будет разглядеть десятки ярких вспышек. Также рекомендуется пристально смотреть на небо и в ночь с 9 по 10 октября – поток начнет замедляться, но множество ярких вспышек будут видны. Самое лучшее время для наблюдений – с 3 до 4 часов утра.

Звездопад Дракониды (Видео: YouTube/Jeremy Evans)

Свое необычное название этот метеорный поток получил благодаря тому, что он приближается к Земле со стороны созвездия Дракона. От кометы под названием Джакобини Циннер, которая была открыта более ста лет назад, откололись мелкие кусочки, который можно увидеть в виде метеоритного потока ежегодно, когда эта комета пролетает возле Земли. Как утверждают специалисты, в 2019 году Джакобини Циннер пролетала невероятно близко от нашей планеты.

Ежегодно активность потока меняется и в зависимости от погодных условий, расстояния кометы от Земли – можно увидеть от нескольких десятков падающих звезд до нескольких сотен.

В период Драконид Луна будет почти полной, что может затруднить видимость. В ночь на 9 октября она уйдет за горизонт, что позволит любоваться звездопадом.