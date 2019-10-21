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Загадуйте бажання: українці зможуть спостерігати неймовірний зорепад Оріоніди

STYLERЖиття    21.10.2019 - 22:16
Загадуйте бажання: українці зможуть спостерігати неймовірний зорепад Оріоніди
Зорепад Оріоніди пройде сьогодні вночі (фото: колаж РБК-України)

Вночі українці зможуть спостерігати за зорепадом

Сьогодні вночі з 21 на 22 жовтня, українці зможуть побачити пік зведопада Оріоніди. За зорепадом можна буде спостерігати до самого світанку. Метеорити будуть пролітати часто, тому кожні три-п'ять хвилин на небі можна бачити яскраві спалахи.

Падаючі зірки найкраще спостерігати, коли Пояс Оріона - три найяскравіші зірки в сузір'ї - буде на достатній висоті над горизонтом. У більшості регіонів сьогодні вночі буде сприятлива погода, щоб спостерігати за зірками.

Джерело метеорного потоку Оріоніди - комета Галле, слід якої добре проглядається два рази в рік: у другій половині жовтня (явище називається Оріоніди), а також в травні (Акваріди).

Нагадаємо, що в цьому році метеорний потік почав свій рух 5 жовтня та в ніч з 8 на 9 жовтня був великий пік зорепаду Драконіди.

Зорепад Драконіди (відео: YouTube/Jeremy Evans)

Метеори утворюються в результаті згоряння дрібних тіл, які потрапляють в атмосферу нашої планети. Це можуть осколки комет чи астероїдів, пил, з якого складаються комети.

Астрологи кажуть, що цей зорепад відповідає за здоров'я людини, тому в ці дні краще приділити час для того, щоб зміцнити своє здоров'я і поліпшити самопочуття.

Крім того, зорепад відповідає за творче мислення. Експерти радять записувати всі свої вдалі ідеї, щоб потім їх не розгубити.

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