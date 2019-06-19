Загадочное исчезновение 11-летней Даши: все подробности расследования

Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня в пгт Ивановка Одесской области. 11-летняя девочка пропала в промежуток с 13:41 до 14:24. Она шла по дороге с рынка, где работает ее мама, в направлении школы на занятие по хореографии. Все подробности исчезновения и поисков далее в материале Styler.

Известно, что Дашу Лукьяненко могли похитить где-то на средине пути. По словам сестры девочки, от мамы она ушла в хорошем настроении. А отец не на камеру рассказал, что в школе танцев в этот день была намечена генеральная репетиция перед важным выступлением. Ссор в семье не было. Эти факты исключают побег 11-летнего ребенка от родителей.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (маршрут девочки, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Когда родители узнали, что дочь не дошла до танцевального кружка, стали самостоятельно разыскивать ребенка. После безрезультатных поисков около 21:00 родственники обратились в полицию.

Далее начались активные поиски. Около полутысячи человек, в составе солдат Нацгвардии, лучших правоохранителей, кинологов и волонтеров обыскивали окрестности, прочесывали поля, яры, дороги. К поиску подключили водолазов, которые исследовали водоемы, а с неба Дашу искали самолеты местного аэроклуба.

Дарья Лукьяненко (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Позже стало известно, что Даша по дороге к школе вела прямую трансляцию Instagram, которая оборвалась в момент исчезновения, а телефон девочки почти сразу же отключился. Правоохранители пытаются восстановить видео, которое автоматически удаляется спустя сутки.

После опроса сотен свидетелей нашелся мужчина, живущий неподалеку от места исчезновений. Он рассказал, что услышал резкий продолжительный крик то ли детский, то ли женский, который длился около минуты. Подумав, что на кого-то напали бродячие собаки, мужчина кинулся на поиски лопаты, чтобы отбить собак. Когда же выбежал на улицу, на месте уже никого не было. Об услышанном крике рассказала еще одна соседка и нотариус, работающий неподалеку.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (зона поиска девочки, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)



На четвертый день фаза активных поисков переросла в оперативную работу. Правоохранители предположили, что девочку могли вывезти за пределы села. Стали отслеживаться автомобили, покидающие Ивановку во время исчезновения Даши.

В сети стал гулять снимок автомобиля ВАЗ, на котором предположительно вывезли Дашу. Однако правоохранители не подтвердили и не опровергли причастность авто к исчезновению Даши. А волонтеры назвали данную информацию абсолютным фейком.

Дарью Лукьяненко ищут под Одессой (автомобиль, на котором могли увезти ребенка, скрин: YouTube/ТСН)

Нашелся и мошенник, ранее судимый мужчина, который решил подзаработать на убитых горем родителях. Он позвонил маме Даши и потребовал 10 тысяч долларов за информацию о ее дочери.

Однако, как и следовало ожидать, никакой информацией он не владел. Правоохранители оперативно установили личность афериста и задержали его.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (вымогатель денег, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В процессе поисков 11-летней Даши Лукьяненко правоохранители сделали две ужасающие находки. На кладбище они наткнулись на свежевырытую могилу без креста. Там обнаружили похороненного без разрешения мужчину 1961 года рождения. При отсутствии родных его захоронили таким варварским способом, перемотав ноги скотчем.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (место захоронения неизвестного, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Позже на обочине одной из дорог волонтеры обнаружили мужской палец. Фрагмент человеческого тела был завернут в целлофановый пакет. Там-же находилась мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами. В настоящее время еще не известно, если ли связь между пальцем взрослого человека и исчезновением девочки.

Дарья Лукьяненко (фото: facebook.com)

Еще раз напоминаем приметы девочки. Даше Лукьяненко на вид 11-13 лет, у нее худощавое телосложение, русые длинные волосы и карие глаза. Она была в футболке белого цвета с рисунком фламинго, розовых шортах, черных сандалиях. При ней была сумка с разноцветными пайетками.

Дарья Лукьяненко (фото: od.npu.gov.ua)

К слову, недобросовестные торговцы во время активной поисковой операции в Ивановке наживались на участниках поисковой группы, накручивая вдвое цены на кофе и воду.

Ранее мы писали, что в Одессе пропала еще одна девочка. 13-летняя Виктория Городецкая покинула детский центр в среду, 18 июня.

Также сообщалось, что после исчезновения Даши правоохранители сделали важное предупреждение для родителей.