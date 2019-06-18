Могли вывезти: полиция ищет автомобиль похитителей 11-летней Даши (видео)

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой - девочку могли увезти на авто (коллаж: РБК-Украина)

Дарья Лукьяненко исчезла посреди дня в пгт Ивановка

Дарью Лукьяненко ищут уже пятые сутки в смт Ивановка Одесской области и окрестностях. Отряды из около полусотни человек в составе лучших правоохранителей, военных Нацгвардии, кинологов, водолазов прошерстили каждый уголок в Ивановке, начиная от предполагаемого места исчезновения ребенка. Сейчас отрядов людей уже не видно, в полиции предполагают, что 11-летнюю Дашу куда-то вывезли, сообщает ТСН.

Дело об исчезновении Даши начало обростать слухами. Нашлись даже мошенники, которые требовали 10 тысяч долларов за информацию о девочке. Полиция быстро среагировала и задержала аферистов.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой - девочку могли увезти на авто (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Сейчас правоохранители отслеживают автомобили, которые проезжали через Ивановку во время исчезновения Даши. А в соцсетях распространяют фото одной из машин, которую засняла камера на выезде из райцентра. А родные девочки круглосуточно дежурят в полиции.

Правоохранители говорят, что поиски не прекращаются, сейчас проводится оперативная работа. В небо подымаются самолеты с камерами.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (предполагаемая машина похитителей, скрин: YouTube/ТСН)

Напомним, Даша Лукьяненко исчезла в промежуток с 13:41 до 14:24 13 июня. Она шла по проселочной дороге от рынка, где работает ее мама, до танцевального кружка. Известно, что девочка вела прямой эфир в Instagram в то время, как произошло предполагаемое похищение. Сейчас полиция пытается восстановить видео, исчезнувшее через сутки после публикации.

Жители близлежащих домов говорят, что услышали резкий продолжительный крик. Кое-кто выбежал, подумав, что на ребенка напала собака, но в тот момент Даши уже не было на улице.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой - девочку могли увезти на авто (фото: od.npu.gov.ua)

Отец Даши Лукьяненко рассказал, что она не могла сама никуда поехать, так как у нее должна была состояться генеральная репетиция на танцевальном кружке перед выступлением, и это событие для девочки было очень важным.

Ранее также сообщалось, что в семье не было ссор, и Даша уходила от мамы в хорошем настроении.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой - девочку могли увезти на авто (видео: YouTube/ТСН)

Даше на вид 11-13 лет, у нее худощавое телосложение, русые длинные волосы и карие глаза. Она была в футболке белого цвета с рисунком фламинго, розовых шортах, черных сандалях. При ней была сумка с разноцветной "чешуей".

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой - девочку могли увезти на авто (фото: od.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что из-за исчезновения 11-летней Даши Лукьяненко полиция сделала важное предупреждение для родителей.

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