Наживаются на горе: как торговцы зарабатывают на поиске 11-летней Даши

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (коллаж: РБК-Украина)

Поиски 11-летней Даши пока не дали результатов

Дарья Лукьяненко исчезла в четверг, 13 июня, в пгт Ивановка Одесской области. Поиски ребенка непрерывно продолжаются на протяжении пяти суток. В первые несколько суток около полусотни человек в составе нацгвардейцев, правоохранителей, кинологов, водолазов и волонтеров обыскивали место исчезновения и окресности. В то же время недобросовестные торговцы нашли способ, как нажится на человеческом горе, пишет одесское издание "Думская".

Отметим, что сейчас поиски 11-летней девочки перешли в оперативную фазу. На улицах и окрестностях Ивановки уже не видно отрядов людей. Но в самый разгар поисковых мероприятий в местных кафе и магазинах ивановские торговцы подняли почти в два раза цены на кофе и воду.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (коллаж: РБК-Украина)

Ныне правоохранители проверяют автомобили, которые 13 июня выезжали из Ивановки, а в сети распространяют фото автомобиля предполагаемых похитителей. Солдаты Нацгвардии и волонтеры осматривают местность возле Киевской трассы. Пока никаких следов ребенка обнаружить не удалось.

Напомним, Даша Лукьяненко исчезла в промежуток с 13:41 до 14:24 13 июня. Она шла по проселочной дороге от рынка, где работает ее мама, до танцевального кружка. По дороге девочка вела прямой эфир в Instagram. Жители близлежащих домов говорят, что услышали резкий продолжительный крик, но когда выбежали, девочки уже не было.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (фото: od.npu.gov.ua)

Даше на вид 11-13 лет, у нее худощавое телосложение, длинные волосы русого цвета и карие глаза. На ней была футболка белого цвета с рисунком фламинго, розовые шорты, черные сандалии. При девочке была маленькая сумка с разноцветными пайетками.

Дарья Лукьяненко пропала под Одессой (фото: od.npu.gov.ua)

К слову, нашлись даже мошенники, которые требовали 10 тысяч долларов за информацию о девочке. Полиция быстро среагировала и задержала аферистов.