У загадкової співачки Klavdia Petrivna "поїхав дах". Слухайте її перший альбом
Загадкова Klavdia Petrivna, яка нещодавно вперше показала своє обличчя, випустила свій перший альбом під назвою "Їде дах".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост із Instagram знаменитості.
"Альбом "Їде дах" вже чекає на ваші прослуховування. Він - мій особливий досвід у житті, я вдячна кожному, хто долучився і зробив свій внесок при його записі", - зазначила співачка.
Також вона розповіла, що платівку створювали протягом кількох місяців. Це була командна робота з понад 20 музичними професіоналами.
Співачка під час виступу (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
"Процес був не з легких: експерименти зі стилями, нове звучання. Але ми хотіли створити музику, яка б звучала свіжо та сучасно, але водночас мала глибину та зміст", - зазначила Klavdia Petrivna.
Співачка створювала свою музику, орієнтуючись на різні стилі та настрої.
"Щоб вона була вайбова і одночасно повертала на мить у минуле, часом про серйозне, але з гумором. І у нас це вийшло, я вважаю. А як ви вважаєте?" - поцікавилася знаменитість у своєї аудиторії.
Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
До першого альбому артистки увійшли вісім треків, кожен із яких підкріплений неймовірним інструментальним звучанням.
"Їде дах" - це ще й пролог до майбутніх концертів. Як відомо, 30 та 31 серпня відбудуться два сольні концерти співачки у столичному Палаці спорту, де вона виконає свої хіти та виступить наживо.
Klavdia Petrivna - "Гра"
Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко - "Їде дах"
Klavdia Petrivna - "Сонце, жара"
Klavdia Petrivna - "Пам'ятай (техно)"
Klavdia Petrivna - "Барон"
Klavdia Petrivna - "Верховна жриця"
Klavdia Petrivna - "Не хочу"
Klavdia Petrivna - "Зозуля"
Нагадаємо, виконавиця хітів "Знайди мене" та "Я тобі брехала" більше року зберігає свою анонімність, а шанувальники сперечаються, хто може ховатися за її образом. Нещодавно знаменитість несподівано здалася без капелюшків і висловилася про Машу Кондратенко, яку деякі вважали загадковою співачкою.
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