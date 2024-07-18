Загадкова Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя (відео)

Співачка Klavdia Petrivna, яка ніколи не показувалася без капелюхів та масок, та взагалі не розповідала, як її звуть насправді, здивувала фанів. Вона раптово з'явилася у кадрі та показала частину обличчя й розсекретила колір свого волосся.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося у новому випуску програми "Дім звукозапису", який вже з'явився на YouTube-каналі Тіни Кароль.

Як виглядає Клавдія Петрівна

Так, загадкова співачка з'явилася у кадрі в ефектному образі. І якщо минулого разу, коли Клавдія вперше з'явилася на публіці під час концерту Артема Пивоварова, вона обирала величезний капелюх та мантію-кімоно, то зараз вона обрала більш відвертий "лук".

Артистка приміряла синю сукню, яка підкреслила її фігуру. Звісно, не обійшлося без капелюха, але тепер він набагато менший. І нині Клавдія Петрівна усе ж показала обличчя.

Воно було частково приховано під маскою, але ви зможете роздивитися чимало рис дівчини.

Як виглядає Klavdia Petrivna (скріншоти)

Ба більше, співачка не стала ховати волосся. Як видно, Клавдія, як і казали у мережі, білявка. Втім, тепер усім зрозуміло, що це точно не Маша Кондратенко.

Але цікаве інше. Klavdia Petrivna не дуже схожа на Соломію Опришко, яка, як вважали у мережі, і є загадковою співачкою. Втім, дівчина не назвала свого імені, а тому інтрига зберігається.

Соломія Опришко (скріншот)

На шоу "Дім звукозапису" Клавдія виконала пісню "Намалюй мені ніч". У цьому їй допоміг Freedom-jazz - жіночий кавер-бенд, який у 2008 році заснувала Олена Коляденко.