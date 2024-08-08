Klavdia Petrivna несподівано показалася без капелюшків та висловилася про Машу Кондратенко

Загадкова співачка Klavdia Petrivna, яка так і не зізналася, як її насправді звуть, здивувала фанів. Артистка знялася у кліпі з Машею Кондратенкою. І важко було не помітити круту "пасхалку".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз, Клавдія Петрівна вже висловилася про нове відео та розповіла, як Кондратенко "тримала" за неї "оборону".

Klavdia Petrivna показалася без маски

Так, артистки презентували спільний трек "Їде дах". Неочікуваний дует точно здивує фанів, адже раніше багато хто думав, що саме Кондратенко приховується під маскою та співає в образі Клавдії.

Ба більше, в лютому цього року саме Маша отримала нагороду від "Лірум", яку присудили Петрівні за "Дебют року". Клавдія не з'явилася на сцені, а тому статуетку вийшла забирати її колега.

Клавдія Петрівна (колаж)

"Жарт вийшов з-під контролю! Пів року люди дійсно вважали, що Маша Кондратенко - це і є Klavdia Petrivna. Маша героїчно тримала оборону від усіх охочих дізнатись, чи правда це. І я вдячна їй за це. Не дарма ми - дві авантюристки", - висловилася про усе це загадкова співачка.

"Пісня створилась дуже легко, протягом пари годин. Наш творчий тандем - це як публічна заява, що Маша Кондратенко - це Маша, а Klavdia Petrivna - це Клава. Ще маєте сумніви? Можете переконатись у Палаці спорту 30 та 31 серпня", - додала вона.

Примітно, в кліпі є цікава "пасхалка". Клавдія Петрівна, звісно ж, співала у масці та капелюшку. Але є момент, коли перед камерами опиниться Соломія Опришко - саме її вважають загадковою артисткою.

Соломія Опришко (скріншот)

"Це була просто неймовірна пригода, в яку ми з розгону влетіли разом з Клавою. І навели шуму в українському шоу-бізнесі, дай Боже! Весь цей період нам було дуже прикольно спостерігати за тим, як люди вагаються і думають - хто така Маша Кондратенко? Хто така Klavdia Petrivna? Це одна людина чи ні?" - розповіла Кондратенко.

"Пісня "Їде дах" - про все. Про відчуття людей в наших реаліях, про ставлення до часу, який летить шалено, про кохання. В моєму куплеті є слова: "Завжди кінець - це початок нового. Хорошого чи ні - неважливо якого!". Я хочу мотивувати людей слухати себе, закінчувати те, що не до вподоби, обирати себе й сміливо йти вперед назустріч незнайомому", - додала вона.