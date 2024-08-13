У загадочной певицы Klavdia Petrivna "поїхав дах". Слушайте ее первый альбом
Загадочная Klavdia Petrivna, которая недавно впервые показала свое лицо, выпустила свой первый альбом под названием "Їде дах".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram знаменитости.
"Альбом "Їде дах" уже ждет ваши прослушивания. Он - мой особый опыт в жизни, я благодарна каждому, кто присоединился и внес свой вклад при его записи", - отметила певица.
Также она рассказала, что пластинку создавали в течение нескольких месяцев. Это была командная работа с более чем 20 музыкальными профессионалами.
Певица во время выступления (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
"Процесс был не из легких: эксперименты со стилями, новое звучание. Но мы хотели создать музыку, которая бы звучала свежо и современно, но в то же время имела глубину и содержание", - подчеркнула Klavdia Petrivna.
Певица создавала свою музыку, ориентируясь на разные стили и настроения.
"Чтобы она была вайбовой и одновременно возвращала на миг в прошлое, порой о серьезном, но с юмором. И у нас это получилось, я считаю. А как вы считаете?" - поинтересовалась знаменитость у своей аудитории.
Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
В первый альбом артистки вошли восемь треков, каждый из которых подкреплен невероятным инструментальным звучанием.
"Їде дах" - это еще и пролог к предстоящим концертам. Как известно, 30 и 31 августа состоятся два сольных концерта певицы в столичном Дворце спорта, где она исполнит свои хиты и выступит вживую.
Klavdia Petrivna - "Гра"
Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко - "Їде дах"
Klavdia Petrivna - "Сонце, жара"
Klavdia Petrivna - "Пам'ятай (техно)"
Klavdia Petrivna - "Барон"
Klavdia Petrivna - "Верховна жриця"
Klavdia Petrivna - "Не хочу"
Klavdia Petrivna - "Зозуля"
Напомним, исполнительница хитов "Знайди мене" и "Я тобі брехала" больше года сохраняет свою анонимность, а поклонники спорят, кто может скрываться за ее образом. Недавно знаменитость неожиданно показалась без шляпок и высказалась о Маше Кондратенко, которую некоторые считали загадочной певицей.
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