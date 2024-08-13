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У загадочной певицы Klavdia Petrivna "поїхав дах". Слушайте ее первый альбом

Вторник 13 августа 2024 16:17
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У загадочной певицы Klavdia Petrivna "поїхав дах". Слушайте ее первый альбом Певица Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Катерина Собкова

Загадочная Klavdia Petrivna, которая недавно впервые показала свое лицо, выпустила свой первый альбом под названием "Їде дах".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram знаменитости.

"Альбом "Їде дах" уже ждет ваши прослушивания. Он - мой особый опыт в жизни, я благодарна каждому, кто присоединился и внес свой вклад при его записи", - отметила певица.

Также она рассказала, что пластинку создавали в течение нескольких месяцев. Это была командная работа с более чем 20 музыкальными профессионалами.

У загадочной певицы Klavdia Petrivna &quot;поїхав дах&quot;. Слушайте ее первый альбом

Певица во время выступления (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

"Процесс был не из легких: эксперименты со стилями, новое звучание. Но мы хотели создать музыку, которая бы звучала свежо и современно, но в то же время имела глубину и содержание", - подчеркнула Klavdia Petrivna.

Певица создавала свою музыку, ориентируясь на разные стили и настроения.

"Чтобы она была вайбовой и одновременно возвращала на миг в прошлое, порой о серьезном, но с юмором. И у нас это получилось, я считаю. А как вы считаете?" - поинтересовалась знаменитость у своей аудитории.

У загадочной певицы Klavdia Petrivna &quot;поїхав дах&quot;. Слушайте ее первый альбом

Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

В первый альбом артистки вошли восемь треков, каждый из которых подкреплен невероятным инструментальным звучанием.

"Їде дах" - это еще и пролог к ​​предстоящим концертам. Как известно, 30 и 31 августа состоятся два сольных концерта певицы в столичном Дворце спорта, где она исполнит свои хиты и выступит вживую.

Klavdia Petrivna - "Гра"

Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко - "Їде дах"

Klavdia Petrivna - "Сонце, жара"

Klavdia Petrivna - "Пам'ятай (техно)"

Klavdia Petrivna - "Барон"

Klavdia Petrivna - "Верховна жриця"

Klavdia Petrivna - "Не хочу"

Klavdia Petrivna - "Зозуля"

Напомним, исполнительница хитов "Знайди мене" и "Я тобі брехала" больше года сохраняет свою анонимность, а поклонники спорят, кто может скрываться за ее образом. Недавно знаменитость неожиданно показалась без шляпок и высказалась о Маше Кондратенко, которую некоторые считали загадочной певицей.

Ранее мы рассказали о 10 новых украинских песнях, которые уже "рвут" тренды.

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