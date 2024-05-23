Артем Пивоваров розкрив невідомий факт про Klavdia Petrivna
Відомий український співак Артем Пивоваров, який записав потужний дует із загадковою артисткою Klavdia Petrivna, зізнався, що думає про дівчину. Артист бачив її без маски та капелюха, а також знає те, чого не знають її фани.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Пивоваров розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube.
Хто був ініціатором дуету
Пивоваров зазначив, що він та Klavdia Petrivna випустили трек в рамках його проекту "Твої вірші, мої ноти".
"Я виступаю ініціатором, тому що це мій проект. І в залежності від того, які ідеї приходять до мене, я ділю. Ну, в мене є градації, з ким я міг би це зробити енергетично, сенсово, по наповненню", - пояснив співак.
За словами артиста, пісню "Барабан" він написав приблизно 6 місяців тому. Спочатку він взагалі планував випустити її сольно. Але потім Пивоваров познайомився з Клавдією та її командою.
Пивоваров та Клавдія Петрівна (скріншот)
Невідомий факт про Klavdia Petrivna
Коли артист розповідав про знайомство з дівчиною, він спростував чутки, яки гуляли мережею.
"Ми познайомилися з Klavdia Petrivna, з її менеджментом. До речі, якщо комусь цікаво, це не Ірина Горова. Бо є люди, чимало людей, які пишуть ,що це її продюсер, це не так", - зазначив Пивоваров.
"В неї є окремий лейбл "Небо Мьюзікc". І виявилось, що ми дуже давно знайомі з нею, вона була на багатьох моїх концертах. І якось так все дуже швидко відбулося, відбулась магія", - додав він.
Коли Пивоваров та Клавдія зустрілися на студії та записали трек, він запропонував їй вперше з'явитися на публіці. І тоді дівчина погодилася, вона вийшла на сцену під час концерту співака у Палаці спорту.
Також Пивоваров розповів, чи було виправдано його очікування, коли він вперше побачив артистку без маски.
"Коли я вперше почув музику Клавдії Петрівни, я трішечки по-іншому собі візуалізував образ цієї людини. Але поспілкувавшись з нею я зрозумів, що не треба судити по зовнішності. Тому що ця дівчинка дійсно доросла не по свої роках", - заявив співак.
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